В Україну йдуть сильні заморозки: коли і де дуже похолодає

"Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться. Вдень становитиме лише +7+12 градусів максимально. Схід, Південь та більшість Центру (окрім Вінниччини) ще належатимуть теплій погоді, +12+18 градусів. Атмосферний капосний фронт, який знову лозиною відганятиме від нас теплу весну, принесе дощі та подекуди грози", - попередила синоптик.

Діденко попередила українців і про сильний, поривчастий вітер.

"Розвиватися ситуація буде як завжди: накрило хмарами, посилився північний вітер, пішов дощ. Фронт погнав далі-в його тилу притих, прояснило.

На схід і південний схід України фронт не встигне дійти, тому там у п'ятницю без істотних опадів. І вдень, як я вже сказала, в тилу фронту опади будуть загасати", - повідомила експерт.

За словами Діденко, киянам 23 квітня знову входити в образ капусти-кофти, фліси, куртки, колготки 100 ден, шарфи і навіть шапки. Також завтра в столиці очікується відчутне похолодання, до + 7 + 10 градусів, поривчастий вітер і дощ.

"Надалі це похолодання приверне з собою заморозки, які охоплять більшість областей. І сумно, що вони обіцяють бути не тільки на грунті, але і в повітрі. Від нуля до 2-4 градусів", - зазначила синоптик.