Україну почне заливати дощами і сильно похолодає: коли очікувати мерзенної погоди

Погода в Україні почне різко погіршуватися і вже наприкінці тижня температура повітря різко піде вниз, а більшість областей накриє сильними дощами та зливами.

За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 30 жовтня, погода почне швидко погіршуватися. Частину східних областей накриє короткочасними дощами, сухо буде в Дніпрі та Харкові. Вночі від +4 до +8 градусів, вдень +12 +16 градусів.

На півдні буде сухо, туди дощі дістануться тільки в суботу, 31 жовтня. А 30 жовтня можливе посилення вітру і невелика хмарність. Нічна температура повітря складе +8 +12 градусів, вдень від +15 до +18 градусів. В Криму невеликий дощ, вночі +10 +12 градусів, вдень +17 +19 градусів.

Північ країни накриє короткочасними дощами, вночі +5 +7 градусів, вдень +12 +14 градусів.

На заході температура повітря почне падати, а у всіх областях пройдуть короткочасні дощі. Нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

У центральних областях дощами зачепить тільки Черкаси, в інших областях сухо. Вночі +5 +7 градусів, вдень +13 +16 градусів.

У Києві 30 жовтня синоптики прогнозують посилення вітру та дощ. Нічна температура коливатиметься від +6 до +8 градусів, денна в межах +12 +14 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 30 жовтня

Тим часом у середу, 28 жовтня, в Україні ще затримається тепла і суха погода, без опадів.

Прохолодніше буде на сході країни, вночі +5 +7 градусів, вдень +13 +15 градусів. У західних та центральних областях сухо, невелика хмарність. Нічна температура повітря становитиме +5 +8 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів.

На півдні сонячно, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні +9 +13 градусів, вдень до +15 +18 градусів. У Криму без опадів, вночі +11 +13 градусів, вдень +17 +19 градусів.

У північних областях опади не прогнозуються, невелика хмарність. Вночі +6 +8 градусів, вдень +13 +15 градусів.

У Києві 28 жовтня очікується суха і сонячна погода, без опадів. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +13 до +15 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 28 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.

А також розповідали про те, що у листопаді українці отримають ще одну порцію теплої та сухої погоди.