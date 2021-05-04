В Україну насуваються грози з дощами: де буде негода

Варто зазначити, що завтра, 5 травня, невеликі опади очікуються тільки в Закарпатській області, де температура повітря становитиме вдень +17... +19. В іншій частині Західної України без опадів і +18... +20.

У центральній частині і на півночі також +18...+20, як і в Києві. На Сході та півдні, включаючи окупований Крим, +17...+19.

Погода в Україні 5 травня (погодна карта: meteo.gov.ua)

У четвер, 6 травня, грози з дощем пройдуть на півдні, а саме в Одеській та Миколаївській областях. При цьому там буде тепло +17...+19 і +19... +21 відповідно.

На півночі і в центральних регіонах також дощ. Гроза очікується в Сумській області, де температура повітря вдень знизиться до +13... +15 градусів. У Києві дощ і +14... +16.

В цілому в цей день в країні похолодає в багатьох регіонах. Тільки на сході стане тепліше - +20...+22.

Погода в Україні 6 травня (погодна карта: meteo.gov.ua)

В п'ятницю, 7 травня, грози охоплять всю західну Україну. При цьому дощі також пройдуть і в інших областях, крім східних регіонів і частини південних і центральних областей.

Погода в Україні 7 травня (погодна карта: meteo.gov.ua)

В суботу, 8 травня, грози з дощами вже прийдуть на схід і південь, а також частину центральних областей - Полтавську і Дніпропетровську.

Погода в Україні 8 травня (погодна карта: meteo.gov.ua)

А ось в неділю, 9 травня, на свято Перемоги над фашизмом опадів не очікується на всій території України.

Погода в Україні 9 травня (погодна карта: meteo.gov.ua)