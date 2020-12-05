Україну накриє морозним антициклоном: синоптики оновили прогноз на вихідні

Погода в Україні на вихідних порадує нас великою кількістю сонця, але при цьому буде досить прохолодно. Синоптики оновили карти погоди на 5 і 6 грудня.

Так, згідно прогнозом Українського гідрометцентру, особливо сонячно буде в неділю, а в суботу - трохи хмарно. Але опадів у ці дні не передбачаються.

Що стосується температури, то 5 грудня вдень на Заході аномально тепло - від +5 до +9 градусів (на Закарпатті справжня груднева спека до +10+12). Вночі тут від -1 до +5 градусів. На Півдні сьогодні +3+7 вдень, вночі -1... +4 градуси.

Решта території будуть з температурою 0... +4, а ось вночі від +1 до -3. На Сході вночі -4... -6 морозу.

У Києві вдень 0... +2, вночі -1... -3 морозу.

Погода в Україні 5 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

6 грудня буде дуже сонячно і ясно, без опадів. При цьому похолодає: на Заході вдень +1+4 (крім Закарпаття з +9+11), вночі тут 0... +4 градуси; на Півдні вдень +1+5, а вночі від 0 до -5 морозу; на Сході денна температура становитиме -1... -4 градуси, а вночі від -8 до -10 морозу.

На інших територіях вдень +1... -3, а вночі від -3 до -7 градусів.

У Києві вдень -1... +1, а вночі від -5 до -7 морозу.

Погода в Україні 6 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики також розповіли, що морози в найближчі п'ять днів посиляться. Місцями до -13 градусів.

Також українців попередили про потужну грудневу магнітну бурю, яка накриє країну в найближчі дні.