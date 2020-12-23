Україну накриє мокрим снігом і крижаними дощами: де буде сама мерзенна погода

Погода в Україні у середу, 23 грудня, очікується неприємна. У багатьох областях синоптики прогнозують мокрий сніг, сніг з дощем і крижані зливи. Частина областей опиниться у владі нічних морозів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході сніг пройде лише в Полтаві, в інших областях без істотних опадів. Нічна температура повітря знизиться до -10 -6 градусів, вдень очікується від -4 до 0 градусів.

У південних областях мокрий сніг з дощем накриє Одесу та Миколаїв, в інших буде хмарно. Вночі від -3 до 0 градусів, вдень від 0 до +4 градусів. У Криму без істотних опадів, вночі від -2 до 0 градусів, вдень від 0 до +2 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують мокрий сніг, місцями з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься в межах -3 -1 градус, вдень очікується від 0 до +2 градусів.

Західні області накриє сильними дощами з мокрим снігом, на Волині нічні опади до ранку припиняться. Температура повітря вночі становитиме від -3 до +2 градусів, вдень від +1 до +5 градусів, у Львові до +7 градусів.

В центральній частині країни пройдуть крижані дощі, мокрий сніг, сніг з дощем. Вночі від -3 до -1 градуса, вдень від 0 до +2 градусів.

У Києві 23 грудня синоптики прогнозують сильні крижані дощі з мокрим снігом. Вночі від -5 до -3 градусів, вдень очікується від -1 до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на середу, 23 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Карпатах оголосили штормове попередження і туристів просять не ходити в гори.

А також розповідали про те, що синоптики назвали області, які спочатку приморозить, а потім накриє сніговими зливами.