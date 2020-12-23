Украину накроет мокрым снегом и ледяными дождями: где будет самая мерзкая погода

Погода в Украине в среду, 23 декабря, ожидается неприятная. Во многих областях синоптики прогнозируют мокрый снег, снег с дождем и ледяные ливни. Часть областей окажется во власти ночных морозов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке снег пройдет только в Полтаве, в остальных областях без существенных осадков. Ночная температура воздуха упадет до -10 -6 градусов, днем ожидается от -4 до 0 градусов.

В южных областях мокрый снег с дождем накроет Одессу и Николаев, в остальных будет пасмурно. Ночью в регионе от -3 до 0 градусов, днем от 0 до +4 градусов. В Крыму без существенных осадков, ночью от -2 до 0 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют мокрый снег, местами с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -3 -1 градус, днем ожидается от 0 до +2 градусов.

Западные области накроет сильными дождями с мокрым снегом, на Волыни ночные осадки до утра прекратятся. Температура воздуха в ночные часы составит от -3 до +2 градусов, днем от +1 до +5 градусов, во Львове до +7 градусов.

В центральной части страны пройдут ледяные дожди, мокрый снег, снег с дождем. Ночью в регионе от -3 до -1 градуса, днем от 0 до +2 градусов.

В Киеве 23 декабря синоптики прогнозируют сильные ледяные дожди с мокрым снегом. Ночью от -5 до -3 градусов, днем ожидается от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на среду, 23 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что в Карпатах объявили штормовое предупреждение и туристов просят не ходить в горы.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали области, которые сначала приморозит, а потом накроет снежными ливнями.