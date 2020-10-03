В Україну знову прийде бабине літо: синоптики назвали дату потепління

Погода в Україні на вихідних знову кардинально зміниться

Погода в Україні знову зробить різкий віраж і після затяжних дощів і похолодання знову різко потеплішає. Найближчі вихідні, 3 та 4 жовтня будуть теплими й в більшості областей сухими. Синоптики розповіли, де очікуються невеликі короткочасні дощі.

У суботу, 3 жовтня, на сході країни трохи покапає в Полтаві, Дніпрі та Луганській області, в інших областях – невелика хмарність, сухо. Нічна температура повітря складе +9 +12 градусів, вдень буде тепло, від +19 до +22 градусів.

У південних областях сухо, але можливий сильний вітер з поривами та невелика хмарність. Вночі в регіоні +11 +13 градусів, вдень прогріється до +21 +23 градусів. У Криму без опадів, вночі +13 +15 градусів, вдень +21 +23 градуси.

На півночі очікується невеликий дощ вдень, можливий штормовий вітер. Нічна температура становитиме +9 +11 градусів, вдень +19 +21 градус.

У західних областях буде сухо і сонячно, без опадів. Вітер поривчастий, сильний. Вночі в регіоні +9 +12 градусів, вдень істотно потеплішає до +20 +22 градусів.

В центральній частині країни сухо, невелика хмарність і сильний вітер. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +19 до +21 градуса.

У Києві 3 жовтня очікується суха погода, опади не прогнозуються, можливий сильний вітер. Вночі +10 +12 градусів, удень повітря прогріється до +19 +21 градуса.

Карта погоди в Україні на суботу, 3 жовтня

У неділю, 4 жовтня, на сході України дощі відступлять, однак збережеться сильний вітер. Вночі в регіоні +7 +11 градусів, вдень від +19 до +21 градуса, сухо і сонячно.

У південних областях хмарно, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +12 до +16 градусів, вдень прогріється до +20 +24 градусів. Можливий сильний штормовий вітер. У Криму без опадів, вночі +12 +14 градусів, вдень +21 +23 градуси.

На півночі країни буде сухо, штормовий вітер, з поривами. Нічна температура повітря складе +11 +13 градусів, вдень очікується +20 +22 градуси.

У західних областях короткочасними дощами зачепить Закарпаття та Львівську область, в інших – невелика хмарність, сухо. Нічна температура повітря підніметься до +12 +14 градусів, вдень також буде тепло, від +21 до +24 градусів.

В центральній частині країни без опадів, невелика хмарність і сильний вітер. Вночі +11 +13 градусів, вдень потеплішає до +20 +22 градуси.

У Києві 4 жовтня сонячно і сухо, сильний вітер. Вночі +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +20 +22 градуси.

Карта погоди в Україні на неділю, 4 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики пообіцяли українцям погодні сюрпризи найближчим часом.

А також розповідали про те, що з'явився новий прогноз погоди на жовтень і стало відомо, коли в Україну прийдуть заморозки.