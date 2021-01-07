В Україну прийдуть холоди і дощі зі снігом: синоптик назвала дату

Погода в Україні принесе значне похолодання після тривалого "плюсового" періоду, який охопив новорічні та різдвяні свята. Погіршення синоптичної ситуації очікується вже наприкінці цього тижня.

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передають "Факти".

"До 9 січня в Україні вдень будуть переважати температури близько 0, ночами можливий слабкий мінус. На півдні країни стовпчики термометрів вдень можуть піднятися до +10 градусів", - розповіла спеціаліст.

Холоди прийдуть в Україну 9 січня - морозна погода буде спочатку в західних областях, а вже 10 січня і на решті частини країни, крім крайнього Півдня. В цей час температура опуститься нижче нуля, часом можливий сніг. Температура повітря опуститься до -5 градусів, а вже на Старий Новий рік - 14 січня - мороз може посилитися.

За її словами, на Різдво, 7 січня, опади ймовірні по всій країні. У західних областях можливий мокрий сніг. Швидкість вітру складе 12 метрів на секунду.

На Півночі та Заході вдень очікується близько +2 градусів, а на Півдні - до +11 градусів.

8 січня переважатиме суха погода, на більшій частині території країни буде сонячно. Опади у вигляді дощу вірогідні в південних регіонах, а в Сумській області - дощ із мокрим снігом.

Температура повітря в середньому очікується не нижче ніж -1 градус, а в Криму прогнозують максимум +10 градусів.

9 січня невеликі дощі можливі в південних областях, а на Сході очікується мокрий сніг.

Стовпчики термометрів на Заході та Півночі покажуть близько +2 градусів в денний час, а на Півдні - не піднімуться вище га +10 градусів. У нічний час на більшості території України очікується до -4 градусів.

У неділю, 10 січня, прогнозується суха і сонячна погода, хіба що в східних і південних областях можуть бути дощі.

На Півночі вдень очікується близько -4 градусів, а в Криму - до +4 градусів. Вночі термометри покажуть до -5 у північних і східних областях.

Раніше повідомлялося, що згідно з прогнозами метеорологів, українців очікує найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.

Також ми писали про те, що нещодавно синоптики попередили, що скоро в Україну нагрянуть морози до -15 градусів.