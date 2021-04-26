В Україну прийдуть заморозки на грунті і повітрі: синоптик ошелешила прогнозом

Експерт рекомендує вночі не гуляти, бо буде дуже холодно.

"Завтра вдень температура повітря також не зігріє особливо ні думки, ні тіло - очікується + 7 + 12 градусів, на півдні й сході + 10 + 14 градусів", - повідомила Діденко

Також синоптик попередила про можливий мокрий сніг.

"27 квітня атмосфера зіпсує весняні нерви західним і північно-східним областям - ймовірність снігу. Між іншим, зараз, вранці, десь на Черкащині та Полтавщині та Київщині ліпить мокрий сніг!"- написала вона.

У вівторок в Україну увірветься циклон з півдня. У деяких областях країни можливі опади у вигляді дощів.

"Сильні дощі, добре, що хоч не сніг, можливі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, місцями в центральних областях. На решті території України без істотних опадів", - повідомила Діденко.

У Києві в ніч на 27 квітня будуть заморозки.

"У Києві 27 квітня вночі заморозки, вдень близько +10 градусів. Щось серйозне з неба - навряд чи", - написала синоптик.

За її словами, підвищення температури повітря в столиці передбачається з середи-четверга. Діденко розповіла, що потеплішає в країні вже ближче до Великодня, 2 травня.