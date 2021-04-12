В Україну повертаються дощі: синоптики розповіли, де буде негода

Жителям західних областей щодо опадів можна не хвилюватися тому, що їх там не буде. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Луцькій та Рівненській областях вдень буде +17...+19 градусів. У Хмельницькій та Тернопільській області +16...+18.

У північній частині без опадів. У Чернігівській області температура повітря вдень прогріється до +13...+15 градусів, у Сумській області - до +14...+16.

На сході дощі. У Луганській і Донецькій області вдень буде +18...+20 градусів. У Харківській області +17...+19.

У центральних регіонах дощ очікується в Черкаській і Дніпропетровській областях, з температурою +13...+15 і +16...+18 градусів відповідно. У Кіровоградській та Полтавській області без опадів, удень +14...+16.

На півдні дощ пройде в Херсонській області. Там температура повітря вдень становитиме +14...+16. У Миколаївській та Одеській області +13...+15.

В окупованому Криму дощ і не дуже тепло. Температура повітря вдень становитиме +10...+12 градусів.

У Києві також очікується дощ. При цьому вдень температура повітря складе +14...+16 градусів. Буде дути північно-східний вітер 7-12 м/с.

Дорожня карта 12 квітня (meteo.gov.ua)