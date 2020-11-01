Україну заллє дощами: синоптики розповіли, де чекати негоди у понеділок

Погода в Україні 2 листопада буде хмарною з проясненнями і здебільшого дощовою. Опади очікуються на сході та на заході країни. Вдень температура повітря в середньому сягатиме від +8 до +11 градусів.

Як свідчать дані прогнозу погоди на сайті Українського гідрометцентру, дощитиме 2 листопада у Львівській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській областях. Водночас у Рівненській області прогнозують невеликий дощ.

Температура повітря на Заході коливатиметься вдень від +7 до +10 градусів. Уночі термометри покажуть здебільшого 0 градусів. Найпрохолодніше в Карпатах.

Також дощі литимуть в східних областях, зокрема, в Сумській, Харківській і Запорізькій областях. Невеликі опади прогнозуються на Чернігівщині. На Сході буде дещо тепліше, там стовпчики термометрів сягнуть позначок від +9 до +13 градусів. Уночі температура опуститься до +3 градусів.

У центрі опадів не прогнозують, переважатиме сонячна погода. Температура від +8 до 11 градусів вдень, а вночі від +3 до +7 градусів.

Погода в Україні на 2 листопада (карта: meteo.gov.ua)

В українській столиці вдень 2 листопада від +9 до +11 градусів. Опадів не передбачається, буде хмарно з проясненнями.

Вітер в Україні 2 листопада здебільшого помірний до 5-10 м/с, переважатиме північно-західний і південно-західний.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

Також ми писали, що Укргідрометцентр спрогнозував погоду на листопад.