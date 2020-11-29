Україну засипле снігом у перші дні зими: з'явилася карта погоди

Погода в Україні на початку зими 2020 1 і 2 грудня буде йти сніг. У деяких очікується ясне небо і тепла погода. В нічний час в перший день зими вдарять морози до -8 градусів. Другого грудня сніг продовжить йти в тих же регіонах, при цьому морози будуть ще сильніше. Детальний прогноз опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, сніг з дощем у перший день зими очікується в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. На решті території буде без опадів. Температура вдень буде від -1 до +7 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від -8 до +4 градусів. Виняток становитиме Кримський півострів, де вдень очікується до +8 градусів, а нічні мінімуми складуть +3... +5 градусів.

Погода в Україні взимку 2020 - 1 грудня (карта: meteo.gov.ua)

У середу, 2 грудня, сніг прогнозують у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Сніг з дощем пройде у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Дощі без снігу пройдуть у Запорізькій та Херсонській областях. На решті території - без опадів.

При цьому морози 2 грудня будуть ще сильніше, ніж у перший день зими. Мінімальні показники очікуються на заході країни. Там термометри покажуть -3... -9 градусів. Вдень там очікується до -3... +2 градусів. В інших регіонах вночі до -4 градусів. Вдень у більшості областей -2... +3 градуси. Найтепліше буде традиційно на півдні країни, де термометри покажуть до +9 градусів.

Погода в Україні взимку 2020 - 2 грудня (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дав новий прогноз погоди на грудень і попередив про аномальні сюрпризи.