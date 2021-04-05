Україну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусів

За прогнозом Наталки Діденко, 6 квітня, холодне повітря охопить західні області. Тут вдень +3+8 градусів, місяцями навіть від 0 до +3, а в Карпатах навіть до -3... -8 морозу.

Трохи тепліше буде на решті території - від +9 до +13 тепла.

При цьому очікується сильний вітер з некомфортними поривами.

В західних областях України передбачається мокрий сніг, у Карпатах - можливий сильний сніг. У Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях - періодично невеликий дощ.

На решті території України - без опадів, лише в Криму місцями незначний дощ.

У Києві 6 квітня дещо тепліше. Вдень від +10 до +13 градусів, збільшиться хмарність, невеликий дощ, однак обійдеться без серйозних опадів.

Синоптик прогнозує, що на Благовіщення, 7 квітня, холодна повітряна маса просунеться далі. А з південного заходу в Україну зайде циклон.

"Через цю сумнівну дружбу арктичного холоду та середземноморської вологи дощі переходитимуть у мокрий сніг, переважно на Заході та Півночі України. Лівобережжя належатиме теплішій погоді, тому там очікуються переважно дощі", - додала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах погоди показали, що похолодання триватиме в країні до 9 квітня включно.

Скріншот: Погода в Україні з 6 по 9 квітня (meteo.gov.ua)