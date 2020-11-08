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Україну чекають затяжні морози: де буде найбільший "мінус"

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро почне змінюватися в гіршу сторону

Погода в Україні всерйоз і надовго зіпсується на наступному тижні. Синоптики обіцяють мінуси в нічний час і денний холод. Такою погода без перспективи листопадового "бабиного літа" буде протягом найближчих як мінімум двох тижнів.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах погоди на найближчі п'ять днів прогнозують, що погода сильно зіпсується вже в четвер, 12 листопада. Радує те, що ці дні буде панувати антициклон, тому з опадів лише тумани.

Але поки градуси поступово почнуть знижуватися. У понеділок, 9 листопада, в Україні +8+12, вночі +1+6 (в Криму +12+14, вночі +3+8).

У Києві вдень +8+10, вночі +4+6 градусів.

Вівторок 10 листопада, обіцяє нам денні +5+11, вночі +2+8, на Півночі заморозки +1... -1. У Криму вдень +10+12, вночі +6+8.

У Києві вівторок принесе денні +7+9 і нічні +1+3 градуси.

11 листопада заморозки вже по всій країні вночі до -1 градуса. Тепліше у нічний час на Закарпатті, в Одеській області та Криму (+2+5). Вдень по країні +4+11 градусів.

У Києві 11 листопада +5+7, вночі +1+3 градуси.

У четвер і п'ятницю, 12-13 листопада заморозки на Півночі і Сході вночі досягнуть -3 градусів. На інших територіях -1... +4 градусів. Вдень +2+9 вище нуля.

Київ 12-13 листопада зустріне скромними +3+5, вночі від -1 до +1 градуса.

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Погода в Україні 9-13 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко вважає, що в Україні погода "піде в мінус" з середи наступного тижня. А ось ресурс Gismeteo у прогнозі на два тижні повідомив, що така погода затягнеться як мінімум до 20-х чисел листопада.

Також метеорологи розповіли, якою в Києві буде зима.

Прогноз погоди
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