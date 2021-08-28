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Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день, головні прикмети

Автор: Styler

Успіння Пресвятої Богородиці відзначають 28 серпня.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про головні звичаї і прикмети цього важливого церковного свята.

Це свято значиться одним і дванадцяти головних свят Православної церкви. Перед ним віруючі постять - Успенський піст, який закінчується 28 серпня урочистими богослужіннями в храмах.

У цей день за старих часів починали робити заготовки на зиму, а на богослужіння несли насіння і колосся для освячення. Люди вірили, що це принесе їм на майбутній рік хороший урожай. До Успіння закінчували жнива, пекли пироги і звали рідних і сусідів на свято.

Після Успіння починається пора весіль і молоді люди намагалися посвататися до 28 серпня, щоб встигнути зіграти весілля до зими.

Що категорично не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці

  • Не можна працювати, ні в будинку, ні на городі.
  • Не можна брати в руки колючі і ріжучі предмети, не можна варити їжу. Віруючі ламають хліб руками. Вважається, що використання ножа може накликати в цей день хвороби.
  • Небажано розводити в будинку вогонь, бо це приваблює напасті.
  • На Успіння не можна ходити босоніж, бо за старих часів вважалося, то це може залучити всі хвороби до ніг. Роса в цей день символізує сльози природи про те, що Богородиця покинула цей світ і не може допомагати людям.
  • Не можна сваритися з рідними й близькими.
  • Молодим дівчатам не можна 28 серпня стригти волосся і викидати їх. Вони можуть накликати на них сльози Діви Марії.
  • Не можна надягати старе або незручне взуття в цей день, щоб уникнути проблем в житті. Якщо натрете ногу в такий день, то попереду буде важке, повне проблем і невдач життя.

Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці:

  • Після Успіння настає Бабине літо, яке триває до 11 вересня (Івана пісного)
  • Якщо погода на Успіння ясна і Погожа - Бабине літо буде прохолодним
  • Іній на рослинах обіцяє коротку теплу осінь і ранні морози
  • Веселка в цей день на небі - осінь буде тепла
  • Багато павутинок - зима буде морозна і малосніжна
  • На Успіння туман - до великого врожаю грибів і тепла.
  • Вода у водоймах стоїть і не хвилюється - осінь буде безвітряна, зима без хуртовин
  • До Успіння не пригледіла нареченого - всю зиму в дівках ходити

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