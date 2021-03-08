Василиса Фролова народила дитину і розсекретила її батька
Відома українська телеведуча Василіса Фролова вчора, 7 березня, народила сина. Хлопчика назвали Родіоном. Він з'явився на світ на кілька днів пізніше запланованого терміну.
Про радісну подію Фролова розповіла на своїй сторінці в Facebook.
Вона опублікувала фото малюка, якого за ручки тримають батьки. Також у своєму пості вона зазначила Дмитра Котеленця, який, мабуть, і є батьком дитини.
Василіса Фролова народила первістка (фото: facebook.com/vasilisa.frolova)
Раніше вона говорила про те, що батько її дитини відома людина в телевізійному світі.
Дмитро Котеленець є креативним продюсером. Він працює на телебаченні з 1996 року. У свій час Котеленець очолював різні підрозділи українських національних каналів. Також він був продюсером спортивних, музичних і розважальних програм.
Варто зазначити, що він викладає в київському театральному університеті ім. Карпенка-Карого та є членом журі Національної музичної премії YUNA.
Користувачі мережі привітали Василісу Фролову з народженням первістка.
- Клас!!! Вітаю! Нове життя! Ура!
- Це неймовірне щастя!!! Вітаю;
- Ааааа вітаю всіх вас! І тебе дуже!
- Вітаю!! Чудова подія! Здоров'я тобі і малюку;
- Ура! Здоров'я і щастя всій родині!
- Вітаю, люба! Ти молодчина! Будьте щасливі разом!
- Вітаю! Здоров'я малюку і максимально гарного нічного сну;
- Кращий подарунок на 8 березня! Міцного здоров'я мамі і малюкові;
- Вітаю! На одного українця стало більше, і це чудово!
- Ура ура ура! Від душі радий! Василіса, ти велика молодчинка! Здоров'я і щастя мамі і малюкові!
Нагадаємо, Василіса Фролова розсекретила свою вагу на останньому місяці вагітності.
Раніше 42-річна Василина Фролова оголилася для вагітної фотосесії на 9-му місяці.