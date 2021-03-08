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Василиса Фролова народила дитину і розсекретила її батька

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 16:07
Василиса Фролова народила дитину і розсекретила її батька Василіса Фролова (фото: facebook.com/vasilisa.frolova)
Автор: Lite

Відома українська телеведуча Василіса Фролова вчора, 7 березня, народила сина. Хлопчика назвали Родіоном. Він з'явився на світ на кілька днів пізніше запланованого терміну.

Про радісну подію Фролова розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Вона опублікувала фото малюка, якого за ручки тримають батьки. Також у своєму пості вона зазначила Дмитра Котеленця, який, мабуть, і є батьком дитини.

Василиса Фролова народила дитину і розсекретила її батька

Василіса Фролова народила первістка (фото: facebook.com/vasilisa.frolova)

Раніше вона говорила про те, що батько її дитини відома людина в телевізійному світі.

Дмитро Котеленець є креативним продюсером. Він працює на телебаченні з 1996 року. У свій час Котеленець очолював різні підрозділи українських національних каналів. Також він був продюсером спортивних, музичних і розважальних програм.

Варто зазначити, що він викладає в київському театральному університеті ім. Карпенка-Карого та є членом журі Національної музичної премії YUNA.

Користувачі мережі привітали Василісу Фролову з народженням первістка.

  • Клас!!! Вітаю! Нове життя! Ура!
  • Це неймовірне щастя!!! Вітаю;
  • Ааааа вітаю всіх вас! І тебе дуже!
  • Вітаю!! Чудова подія! Здоров'я тобі і малюку;
  • Ура! Здоров'я і щастя всій родині!
  • Вітаю, люба! Ти молодчина! Будьте щасливі разом!
  • Вітаю! Здоров'я малюку і максимально гарного нічного сну;
  • Кращий подарунок на 8 березня! Міцного здоров'я мамі і малюкові;
  • Вітаю! На одного українця стало більше, і це чудово!
  • Ура ура ура! Від душі радий! Василіса, ти велика молодчинка! Здоров'я і щастя мамі і малюкові!

Нагадаємо, Василіса Фролова розсекретила свою вагу на останньому місяці вагітності.

Раніше 42-річна Василина Фролова оголилася для вагітної фотосесії на 9-му місяці.

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