Важливо для здорової щитовидки: лікар розповіла, як запідозрити брак йоду

Наскільки важливий йод в організмі? Йод необхідний для нормального процесу життєдіяльності клітин і функціонування щитовидної залози. В організмі йод не виробляється, отримуємо його з повітря, води, їжі.

Йод бере участь в утворенні гормонів щитовидної залози: об'єднуючись з амінокислотою тирозином, перетворюється в тироксин Т4 і трийодтиронін Т3.