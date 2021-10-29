Важливо для здорової щитовидки: лікар розповіла, як запідозрити брак йоду
Наскільки важливий йод в організмі? Йод необхідний для нормального процесу життєдіяльності клітин і функціонування щитовидної залози. В організмі йод не виробляється, отримуємо його з повітря, води, їжі.
Йод бере участь в утворенні гормонів щитовидної залози: об'єднуючись з амінокислотою тирозином, перетворюється в тироксин Т4 і трийодтиронін Т3.
Немає точного аналізу, за яким можна виявити дефіцит йоду, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Адже велика його частина зберігається в клітинах, а не переміщається по кров'яному руслу.
Запідозрити брак йоду можна по:
- рівню Т4 в нижній третині референсу або нижче норми,
- відносно високому значенню вільного Т3,
- збільшенню розміру щитовидної залози - зоб.
У вагітних дефіцит йоду негативно позначається на когнітивних здібностях майбутньої дитини (фото: pexels.com)
Для найбільш точної оцінки дивляться добову сечу на йод.
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Чому йод такий важливий для всього організму
- Дефіцит йоду - причина розвитку гіпотиреозу, вузлового зоба та інших захворювань щитовидної залози.
- Але в йоді потребують і інші органи: шкіра, м'язова тканина, молочні залози, слинні і слізні залози, наднирники.
- Концентрація йоду важлива для балансу статевих гормонів, його дефіцит знижує фертильність. Йод впливає на вироблення яєчниками естрогенів, а також їх подальший метаболізм. Утворення кіст в яєчниках і грудних залозах часто асоційовано з нестачею йоду в організмі.
- Завдяки антимікробній та імуностимулюючій дії, препарати йоду місцевої дії застосовують в лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів: тонзиліту, фарингіту, ангіни. Вивільняючись з лікарського засобу після розпилення на слизові оболонки, йод викликає загибель різних видів стафілококів та інших мікроорганізмів.
- Йод дуже важливий для роботи мозку. У вагітних дефіцит йоду негативно позначається на когнітивних здібностях майбутньої дитини.
Йод важливий для здоров'я всього організму (фото: pexels.com)
Традиційна терапія йодом - в межах 100-200 мкг на добу. Для заповнення дефіциту, а також у осіб з груп підвищеного ризику, я рекомендую препарати у вигляді йодиду калію. З метою профілактики індивідуально можуть призначатися органічні форми йоду.
У пацієнтів з АІТ прийом йоду у фізіологічних дозах можливий після заповнення дефіцитів селену і магнію.
Увага: не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.
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