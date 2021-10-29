ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Важно для здоровой щитовидки: врач рассказала, как заподозрить нехватку йода

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 10:01
Важно для здоровой щитовидки: врач рассказала, как заподозрить нехватку йода Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Насколько важен йод в организме? Йод необходим для нормального процесса жизнедеятельности клеток и функционирования щитовидной железы. В организме йод не вырабатывается, получаем его из воздуха, воды, пищи.

Йод участвует в образовании гормонов щитовидной железы: объединяясь с аминокислотой тирозином, преобразуется в тироксин Т4 и трийодтиронин Т3.

Нет точного анализа, по которому можно обнаружить дефицит йода, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева. Ведь большая его часть хранится в клетках, а не перемещается по кровяному руслу.

Заподозрить нехватку йода можно по:

  • уровню Т4 в нижней трети референса или ниже нормы,
  • относительно высокому значению свободного Т3,
  • увеличению размера щитовидной железы - зоб.

Важно для здоровой щитовидки: врач рассказала, как заподозрить нехватку йодаУ беременных дефицит йода негативно сказывается на когнитивных способностях будущего ребенка (фото: pexels.com)

Для наиболее точной оценки смотрят суточную мочу на йод.

Проблемы со щитовидкой и ЖКТ: нутрициолог перечислила, кому противопоказан спортзал

Почему йод так важен для всего организма

  • Дефицит йода - причина развития гипотиреоза, узлового зоба и других заболеваний щитовидной железы.
  • Но в йоде нуждаются и остальные органы: кожа, мышечная ткань, молочные железы, слюнные и слезные железы, надпочечники.
  • Концентрация йода важна для баланса половых гормонов, его дефицит снижает фертильность. Йод влияет на выработку яичниками эстрогенов, а также их дальнейший метаболизм. Образование кист в яичниках и грудных железах часто ассоциировано с нехваткой йода в организме.
  • Благодаря антимикробному и иммуностимулирующему действию, препараты йода местного действия применяют в лечении заболеваний верхних дыхательных путей: тонзиллита, фарингита, ангины. Высвобождаясь из лекарственного средства после распыления на слизистые оболочки, йод вызывает гибель различных видов стафилококков и других микроорганизмов.
  • Йод очень важен для работы мозга. У беременных дефицит йода негативно сказывается на когнитивных способностях будущего ребенка.

Важно для здоровой щитовидки: врач рассказала, как заподозрить нехватку йода

Йод важен для здоровья всего организма (фото: pexels.com)

Традиционная терапия йодом - в пределах 100-200 мкг в сутки. Для восполнения дефицита, а также у лиц из групп повышенного риска, я рекомендую препараты в виде йодида калия. С целью профилактики индивидуально могут назначаться органические формы йода.

У пациентов с АИТ прием йода в физиологических дозировках возможен после восполнения дефицитов селена и магния.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.

Раньше нутрициолог назвала ключевой фактор в избавлении от тревожности.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Facebook меняет название на Meta: что изменится для украинцев
Facebook меняет название на Meta: что изменится для украинцев