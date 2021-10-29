Важно для здоровой щитовидки: врач рассказала, как заподозрить нехватку йода

Насколько важен йод в организме? Йод необходим для нормального процесса жизнедеятельности клеток и функционирования щитовидной железы. В организме йод не вырабатывается, получаем его из воздуха, воды, пищи.

Йод участвует в образовании гормонов щитовидной железы: объединяясь с аминокислотой тирозином, преобразуется в тироксин Т4 и трийодтиронин Т3.