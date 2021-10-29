Важно для здоровой щитовидки: врач рассказала, как заподозрить нехватку йода
Насколько важен йод в организме? Йод необходим для нормального процесса жизнедеятельности клеток и функционирования щитовидной железы. В организме йод не вырабатывается, получаем его из воздуха, воды, пищи.
Йод участвует в образовании гормонов щитовидной железы: объединяясь с аминокислотой тирозином, преобразуется в тироксин Т4 и трийодтиронин Т3.
Нет точного анализа, по которому можно обнаружить дефицит йода, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева. Ведь большая его часть хранится в клетках, а не перемещается по кровяному руслу.
Заподозрить нехватку йода можно по:
- уровню Т4 в нижней трети референса или ниже нормы,
- относительно высокому значению свободного Т3,
- увеличению размера щитовидной железы - зоб.
У беременных дефицит йода негативно сказывается на когнитивных способностях будущего ребенка (фото: pexels.com)
Для наиболее точной оценки смотрят суточную мочу на йод.
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Почему йод так важен для всего организма
- Дефицит йода - причина развития гипотиреоза, узлового зоба и других заболеваний щитовидной железы.
- Но в йоде нуждаются и остальные органы: кожа, мышечная ткань, молочные железы, слюнные и слезные железы, надпочечники.
- Концентрация йода важна для баланса половых гормонов, его дефицит снижает фертильность. Йод влияет на выработку яичниками эстрогенов, а также их дальнейший метаболизм. Образование кист в яичниках и грудных железах часто ассоциировано с нехваткой йода в организме.
- Благодаря антимикробному и иммуностимулирующему действию, препараты йода местного действия применяют в лечении заболеваний верхних дыхательных путей: тонзиллита, фарингита, ангины. Высвобождаясь из лекарственного средства после распыления на слизистые оболочки, йод вызывает гибель различных видов стафилококков и других микроорганизмов.
- Йод очень важен для работы мозга. У беременных дефицит йода негативно сказывается на когнитивных способностях будущего ребенка.
Йод важен для здоровья всего организма (фото: pexels.com)
Традиционная терапия йодом - в пределах 100-200 мкг в сутки. Для восполнения дефицита, а также у лиц из групп повышенного риска, я рекомендую препараты в виде йодида калия. С целью профилактики индивидуально могут назначаться органические формы йода.
У пациентов с АИТ прием йода в физиологических дозировках возможен после восполнения дефицитов селена и магния.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.
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