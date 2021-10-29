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Важливо для здорової щитовидки: лікар розповіла, як запідозрити брак йоду

Автор: Тетяна Турчанікова

Наскільки важливий йод в організмі? Йод необхідний для нормального процесу життєдіяльності клітин і функціонування щитовидної залози. В організмі йод не виробляється, отримуємо його з повітря, води, їжі.

Йод бере участь в утворенні гормонів щитовидної залози: об'єднуючись з амінокислотою тирозином, перетворюється в тироксин Т4 і трийодтиронін Т3.

Немає точного аналізу, за яким можна виявити дефіцит йоду, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Адже велика його частина зберігається в клітинах, а не переміщається по кров'яному руслу.

Запідозрити брак йоду можна по:

  • рівню Т4 в нижній третині референсу або нижче норми,
  • відносно високому значенню вільного Т3,
  • збільшенню розміру щитовидної залози - зоб.

У вагітних дефіцит йоду негативно позначається на когнітивних здібностях майбутньої дитини (фото: pexels.com)

Для найбільш точної оцінки дивляться добову сечу на йод.

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Чому йод такий важливий для всього організму

  • Дефіцит йоду - причина розвитку гіпотиреозу, вузлового зоба та інших захворювань щитовидної залози.
  • Але в йоді потребують і інші органи: шкіра, м'язова тканина, молочні залози, слинні і слізні залози, наднирники.
  • Концентрація йоду важлива для балансу статевих гормонів, його дефіцит знижує фертильність. Йод впливає на вироблення яєчниками естрогенів, а також їх подальший метаболізм. Утворення кіст в яєчниках і грудних залозах часто асоційовано з нестачею йоду в організмі.
  • Завдяки антимікробній та імуностимулюючій дії, препарати йоду місцевої дії застосовують в лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів: тонзиліту, фарингіту, ангіни. Вивільняючись з лікарського засобу після розпилення на слизові оболонки, йод викликає загибель різних видів стафілококів та інших мікроорганізмів.
  • Йод дуже важливий для роботи мозку. У вагітних дефіцит йоду негативно позначається на когнітивних здібностях майбутньої дитини.

Йод важливий для здоров'я всього організму (фото: pexels.com)

Традиційна терапія йодом - в межах 100-200 мкг на добу. Для заповнення дефіциту, а також у осіб з груп підвищеного ризику, я рекомендую препарати у вигляді йодиду калію. З метою профілактики індивідуально можуть призначатися органічні форми йоду.

У пацієнтів з АІТ прийом йоду у фізіологічних дозах можливий після заповнення дефіцитів селену і магнію.

Увага: не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.

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