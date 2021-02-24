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Ведуча Іванна Онуфрійчук зіграла весілля на Мальдівах з бізнесменом Алмазом

Новость на русском → Мальдіви, Середа 24 лютого 2021 11:15
Ведуча Іванна Онуфрійчук зіграла весілля на Мальдівах з бізнесменом Алмазом Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Світлана Мащенко

Іванна Онуфрійчук, відома українська телеведуча і блогерка, вийшла заміж за казахського бізнесмена з незвичайним ім'ям Алмаз.

Фото і відео Іванна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Весілля вони зіграли на березі океану в одному з розкішних готелів Мальдів. Все було в квітах, подружки нареченої в однакових ніжно-рожевих струмуючих сукнях, але королевою церемонії, звичайно ж була наречена.

На ній - розкішна напівпрозора сукня з високим розрізом на стегні. Вбрання було розшите об'ємними білими квітами, що додало образу нареченої особливої ніжності.

Ведуча Іванна Онуфрійчук зіграла весілля на Мальдівах з бізнесменом АлмазомВедуча Іванна Онуфрійчук зіграла весілля на Мальдівах з бізнесменом Алмазом

Іванна Онуфрійчук і бізнесмен Алмаз одружилися на Мальдівах (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Іванна і Алмаз познайомилися в Іспанії, куди ведуча їздила відпочивати і приймати детокс-процедури. Після вони протягом року спілкувалися в телефонному режимі. А серйозно почали зустрічатися близько року тому, і кілька місяців тому бізнесмен зробив дівчині пропозицію.

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж (відео: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Дивіться нижче історію кохання Іванни і Алмаза.

Іванна Онуфрійчук розповіла про кохання всього свого життя (відео: YouTube/Зірковий шлях)

Раніше ми писали, що радісною новиною про особисте життя поділився і український телеведучий Анатолій Анатоліч. Він скоро стане багатодітним батьком.

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