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Великий вівторок: що в цей день можна і не можна робити, основні прикмети

Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

19 квітня православні християни відсвяткують Великий вівторок - особливий день Страсного тижня.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.

У ці дні потрібно багато молитися, згадувати останні дні земного життя Ісуса Христа, а також посилено дотримуватися правил Великого посту.

Цей день називають також Чистим (Страсним) вівторком. Згідно з Біблією в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще повідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть світу.

Що потрібно зробити в цей день

У вівторок віруючі згадують життєвий шлях Ісуса Христа, старанно моляться і дотримуються правил великого посту.

У цей день потрібно закінчити будь-які ремонтні роботи. У будинку заведено доводити до ладу одяг, затівати прання і прасування, оскільки в наступні дні перед Великоднем це робити вже не можна.

У Великий вівторок потрібно здійснювати добрі вчинки, а відмовляти тим, хто просить у допомозі - не можна.

Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.

Що не можна робити в цей день

  • Забороняється влаштовувати гуляння, співати, танцювати і шумно веселитися.
  • Не можна лаятися або з'ясовувати стосунки з ким-небудь, а також лихословити та нецензурно висловлюватися.
  • Заборонено забувати і про суворий піст.
  • Не можна допускати погані негативні думки.

Що можна вживати в їжу в цей день

Оскільки піст триває, то в цей день слід дотримуватися строгість в їжі і напоях. У цей день церква дозволяє сухоїдіння. Можна їсти сирі рослинні продукти без додавання масла, хліб і мед.

Народні прикмети 27 квітня

  • Якщо погода сира - це до хорошого врожаю грибів.
  • Гримлячий грім означає ясне і тепле літо.
  • Сонячна погода - до багатого врожаю.

Також читайте, як пофарбувати яйця на Великдень тими продуктами, які є на кожній кухні.

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