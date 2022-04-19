Великий вівторок: що в цей день можна і не можна робити, основні прикмети

19 квітня православні християни відсвяткують Великий вівторок - особливий день Страсного тижня.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.
У ці дні потрібно багато молитися, згадувати останні дні земного життя Ісуса Христа, а також посилено дотримуватися правил Великого посту.
Цей день називають також Чистим (Страсним) вівторком. Згідно з Біблією в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще повідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть світу.
У вівторок віруючі згадують життєвий шлях Ісуса Христа, старанно моляться і дотримуються правил великого посту.
У цей день потрібно закінчити будь-які ремонтні роботи. У будинку заведено доводити до ладу одяг, затівати прання і прасування, оскільки в наступні дні перед Великоднем це робити вже не можна.
У Великий вівторок потрібно здійснювати добрі вчинки, а відмовляти тим, хто просить у допомозі - не можна.
Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.
Оскільки піст триває, то в цей день слід дотримуватися строгість в їжі і напоях. У цей день церква дозволяє сухоїдіння. Можна їсти сирі рослинні продукти без додавання масла, хліб і мед.