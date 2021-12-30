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Буде, як новий: Андре Тан навчив догляду за одягом, щоб він служив довго

Автор: Тетяна Турчанікова

Одяг буде служити довго і радувати вас своїм новим виглядом, ніби щойно з вітрини магазину, якщо навчитися правильно за ним доглядати.

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram дав шість порад: як прати шовк, льон і кашемір, шкіру, шерсть і вельвет.

Кожній речі - свій тип догляду (фото: pexels.com)

Як правильно прати різні типи тканин

  • Шовк

З шовковими виробами потрібно бути дуже акуратними: краще звернутися в хімчистку. Але якщо все ж зважитеся самі випрати шовк, робити це варто виключно вручну і в прохолодній воді. Сушити речі потрібно на вішалці або просто розкладіть їх на якийсь рівній поверхні. Гладьте тільки з виворітного боку при правильному режимі.

  • Вельвет

Тут теж потрібно бути обережними: не можна сильно віджимати і викручувати. Сушити варто на рушникові, періодично струшуючи, щоб розправилися ворсинки. Відпарювати праскою.

  • Кашемір

Завжди періть кашемір вручну, краще використовувати для прання засоби м'якого впливу або дитячий шампунь. Після полоскання не віджимайте, сушіть на рушнику.


Щоб одяг служив довго (фото: pexels.com)

  • Шкіра і замша

Ці матеріали повинні "дихати", не зберігайте речі в пакетах. Гладити шкіру можна, але з вивороту і через тканину. Замшу після прасування почистіть гумовою щіткою, спеціально для цього купленою.

  • Льон

Речі з чистого льону прати дозволяється при високих температурах, але ось забарвлену тканину варто прати при 40 градусах. Засоби повинні бути без хлору і відбілювачів. Сушіть речі розправленими на сонці.

  • Шерсть

Натуральну шерсть перуть тільки вручну і в холодній воді. Порошок потрібен для ручного прання. Сушіть на столі або спеціальній сушарці, а гладити зовсім не обов'язково.

Раніше стилісти показали, які зачіски будуть найпопулярнішими в 2022 році, терміново до перукаря!

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Андре Тан