Буде, як новий: Андре Тан навчив догляду за одягом, щоб він служив довго

Кожній речі - свій тип догляду (фото: pexels.com)

Як правильно прати різні типи тканин

Шовк

З шовковими виробами потрібно бути дуже акуратними: краще звернутися в хімчистку. Але якщо все ж зважитеся самі випрати шовк, робити це варто виключно вручну і в прохолодній воді. Сушити речі потрібно на вішалці або просто розкладіть їх на якийсь рівній поверхні. Гладьте тільки з виворітного боку при правильному режимі.

Вельвет

Тут теж потрібно бути обережними: не можна сильно віджимати і викручувати. Сушити варто на рушникові, періодично струшуючи, щоб розправилися ворсинки. Відпарювати праскою.

Кашемір

Завжди періть кашемір вручну, краще використовувати для прання засоби м'якого впливу або дитячий шампунь. Після полоскання не віджимайте, сушіть на рушнику.



Щоб одяг служив довго (фото: pexels.com)

Шкіра і замша

Ці матеріали повинні "дихати", не зберігайте речі в пакетах. Гладити шкіру можна, але з вивороту і через тканину. Замшу після прасування почистіть гумовою щіткою, спеціально для цього купленою.

Льон

Речі з чистого льону прати дозволяється при високих температурах, але ось забарвлену тканину варто прати при 40 градусах. Засоби повинні бути без хлору і відбілювачів. Сушіть речі розправленими на сонці.

Шерсть

Натуральну шерсть перуть тільки вручну і в холодній воді. Порошок потрібен для ручного прання. Сушіть на столі або спеціальній сушарці, а гладити зовсім не обов'язково.