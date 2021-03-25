Віктор Павлік розповів, чого найбільше боїться з майбутнім сином

55-річний співак зазначив, що боїться, що коли його синові буде 20 років - то йому самому вже буде 75.

"У нас має народитися хлопчик. Вже навіть знаємо, яке ім'я йому дамо — Архангел Михаїл. Катя з дитинства мріяла, коли у неї буде хлопчик, назве його Михайлом. Переді мною стоїть дуже важливе завдання виховати його, поки я ще можу, поки я ще маю можливість. В силах поставити на ноги. Єдине, що я розумію — коли йому буде 20, мені буде 75 років", - розповів Віктор.

Віктор Павлік з дружиною Катериною (фото: instagram.com/repyahovakate)

Зараз Віктор присвячує час не тільки своїй творчості, але і допомагає дружині. А коли з'явиться дитина, Катя буде більше займатися сином, а не роботою.

"Не думаю, що я кину кар'єру і буду займатися вихованням сина. Я бачу, Катя налаштована виховувати і бути з дитиною. І їй це не повинно заважати робити свою справу, ну, а я поки бог дає — буду співати", - поділився артист.

До речі, Павлік не виключає того, що коли-небудь його буде утримувати дружина.

"Я навіть не сумніваюся в тому, що настане такий час, коли я буду на утриманні у своєї дружини. Я сподіваюся, що вона мене не вижене з хати, а все-таки буде допомагати, утримувати і водити за ручку через дорогу", - розповів співак.