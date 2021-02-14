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Онука Ющенка відверто висловилася про пластику: було три роки тому

Автор: Світлана Мащенко

Доменіка Ющенко, яка "засвітилася" нещодавно на "сліпих прослуховуваннях" шоу Голос країни, прокоментувала чутки, ніби вона зробила кілька пластичних операцій.

Про це 22-річна онука екс-президента Віктора Ющенка розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

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Дівчина каже, що тільки одного разу вдалася до послуг косметологів, які зробили їй ін'єкцію для збільшення губ. Це було близько трьох років тому, коли їй було всього 19.

"Якщо говорити відверто, я лише один раз у своєму житті робила ін'єкцію в губи... І це було дуже-дуже мало, але я не очікувала, що вона так довго у мене залишиться", - розповідає Доменіка.

Але після гострої реакції мами Віталіни на таке перевтілення, дівчина пообіцяла, що більше так робити не буде.

Доменіка зізнається, що вдатися до такої процедури її надихнув приклад подруг. Вона спробувала, але зробила висновок, що це "не її історія".

Також дівчина розповіла, що шкодує про те, що пофарбувала волосся, сильно зіпсувавши розкішну шевелюру.

Внучка президента каже, що з дитинства мріє співати, і дуже засмутилася, коли до неї не повернулися тренери на "Голосі країни".

Доменіка Ющенко прокоментувала чутки про пластику

Зазначимо, що Доменіка провалилася на "сліпих прослуховуваннях" Голосу країни, після чого довелося виправдовуватися її матері - Віталіні Ющенко.

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Новини України Голос країниДоменика Ющенко
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