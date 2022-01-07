Лікар розповіла невідомі факти про ерозію шийки матки: кому потрібно терміново перевіритися

Як виглядає ерозія шийки матки?

Багато пацієнтів вважають, що ерозія схожа на подряпину на слизовій оболонці. Чи так це? В якійсь мірі – так. Ерозія шийки матки – це дефект або порушення цілісності слизової або, іншими словами, ранка/виразка.

Поява цього дефекту може бути результатом механічних пошкоджень, хімічного опіку, ракового процесу. Іноді ерозія шийки матки виникає як ускладнення після запальних процесів або хронічних захворювань, наприклад, цукрового діабету.

Ірина Човпан, гінеколог

Ерозія шийки матки – це хвороба чи стан?

Термін "ерозія шийки матки" досі використовується пацієнтами і деякими лікарями для позначення ектопії шийки матки або як збірне поняття для позначення патології шийки матки.

Найчастіше у жінок репродуктивного віку зустрічається ектопія циліндричного епітелію (ектопія шийки матки, цервікальна ектопія), або простими словами, це зміщення слизової з цервікального каналу на поверхню шийки матки.

Раніше ектопію називали ерозією, тому що слизова оболонка цервікального каналу виглядає, як яскраво-червона пляма (за рахунок близькорозташованих судин).

Ерозія і дисплазія: в чому різниця?

ЕЦЕ (ектопія циліндричного епітелію, вона ж ерозія – це стан є фізіологічним або доброякісним і, якщо у жінки немає запалення, результати цитологічного і кольпоскопічного досліджень в нормі, то лікування не потрібно. Чому виникає ЕЦЕ? Причиною подібних змін на слизовій поверхні матки можуть бути інфекційно-запальні процеси, гормональні порушення, мікротравми після пологів або абортів, вікові особливості.

А ось дисплазія шийки матки – це процес, при якому порушується будова клітин і структура тканини. Вона відноситься до передракових процесів і нуждаетя в лікуванні. На жаль, без медичного втручання дисплазія буде прогресувати, і процес утворення атипових клітин може стати некерованим (злоякісним).

За якими симптомами можна розпізнати ерозію?

Ерозія шийки матки найчастіше існує безсимптомно і виявляється тільки під час огляду.

Гінеколог дала відповіді на найпоширеніші питання (фото: freepik.com)

Хто в зоні ризику?

До факторів, які здатні збільшити ризик розвитку дисплазії, прийнято відносити:

* вірус папіломи людини

* інфікування ІПСШ

* ранній початок сексуального життя

* ігнорування бар'єрних методів контрацепції

* вагітність до 17 років

* велике число безладних статевих зв'язків і часта зміна партнерів

* травматичні ушкодження, які найчастіше виникають після пологів і штучних переривань вагітності

* часті вагітності та пологи

* порушення з боку імунної системи

* аутоімунні захворювання та цукровий діабет

* куріння

* спадковість

Може ерозія зникнути само собою?

Бувають випадки, коли це дійсно відбувається. Але настільки позитивний результат можливий тільки за умови відсутності патологічної мікрофлори, запальних процесів і зниженого імунітету.

Коли неодмінно потрібно лікування?

Якщо ерозія може роками існувати безсимптомно, то бувають стану, які вимагають негайної консультації. Наприклад, коли у жінки є скарги на контактні кровотечі, що виникають після статевого акту, рясні, слизові виділення і, звичайно, бажання самої пацієнтки.

А ось такі діагнози, як дисплазія шийки матки, лейкоплакія, наботови (ретенційні) кісти, рубцева деформація шийки матки вимагають лікування.

Прекрасно справляється з цими недугами радіохвильової метод і лазерне лікування (за допомогою СО2 лазера), лікування підбирається індивідуально.

Тільки лікар може призначити лікування (фото: freepik.com)

Як проходить відновлення? Які обмеження в цей період?

Сама процедура лікування триває всього 20–30 хвилин, проходить під місцевим знеболенням на кріслі, а пацієнтка не потребує госпіталізації. Реабілітація становить 3–4 тижні. У період відновлення заборонено вести статеве життя, займатися спортом, відвідувати басейн, лазню, сауну. Але, погодьтеся, це зовсім не довго. Через всього місяць ви повернетеся до повноцінного здорового життя.