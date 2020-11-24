Лікарі розповіли, коли COVID-19 піде з України

Коронавірус в Україні не збавляє обертів і людей цікавить відповідь на питання, коли ж епідемія піде на спад. Директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко вважає, що епідемія почне згасати з появою в країні вакцини від COVID-19, а це відбудеться не раніше 2021 року.

"Думаю, що вакцини запрацюють, і кінець кінцем вірусна інфекція піде на спад починаючи з 2022 року", – припустив у розмові з РБК-Україна академік.

Голова ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін вважає, що при найкращому сценарії захворюваність коронавірусною інфекцією піде на спад до червня 2022 року. Але це за умови, що в Україні дійсно почнуть вакцинацію хоча б восени 2021 року.

"Якщо вакцинації не буде, то, на жаль, колективного імунітету, на який багато хто спочатку покладалися, не відбудеться. Як показують дослідження, у перехворілих COVID-19 антитіла зникають через 2-3 місяці. Тому людина може хворіти повторно скільки завгодно разів", – повідомив експерт.

Професор Ірина Колеснікова вважає, що через постійні мутації вірусу, склад вакцин доведеться щорічно міняти. Для людей це означає лише одне - робити щеплення необхідно буде кожен рік.

"Надії на вакцину, звичайно, ж великі. Ті дослідження, які вже завершені, показують, що вона ефективна. Але більше даних буде, коли будуть щеплені набагато більше людей – ми називаємо це постмаркетингове дослідження. Наприклад, вакцина від грипу досить ефективна, вона захищає від захворювання. А навіть якщо людина захворіла, то сам перебіг хвороби набагато легше", – пояснила професор.

Нагадаємо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз чотири вакцини перебувають на третій фазі клінічних випробувань. Але ще невідомо, чи зможуть вони зупинити епідемію на 100%.

Як ми раніше писали, Комаровський назвав єдиний спосіб уникнути зараження коронавірусом.