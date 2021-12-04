Введення в храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити в особливий день і головна молитва

4 грудня 2021 року весь православний світ відзначає свято Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Що не можна робити в це свято, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
У батьків Пресвятої Богородиці Іоакима і Ганни не було дітей, і вони пообіцяли, що якщо у них з'явиться дитина, то вони віддадуть її на службу Богу в Єрусалимський храм.
Всевишній почув їх молитви і подарував їм дочку, яку назвали Марією. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки з нею прийшли в храм і віддали її первосвященику Захарії. Пресвята Богородиця довгий час була в храмі, до заручин зі Святим Йосипом.
Варто відзначити, що свято Введення в храм Пресвятої Богородиці відноситься до двунадесятих неперехідних свят Православної церкви, який широко поширився в IX столітті.
У цей день рибалки поспішали зробити останню риболовлю, адже коли лід зміцніє, риба буде вже несмачною. У цей день дозволялося вживати трохи риби, соняшникової олії і церковного вина.
У цей день, незважаючи на пост, влаштовували розкішні ярмарки. Починалися катання на санках.
Цю молитву треба прочитати жінкам перед іконою або образком введення в храм Пресвятої Богородиці.
До кого я буду звертатися, Володарка, до кого припаду в печалі, якщо не до Тебе, цариці Небесна? Хто плач мій почує і зітхання прийме, якщо не ти, Пренепорочна, Надія християн і притулок нам, грішним? Хто краще тебе в нещасті захистить? Почуй благання мою і нахили своє вухо до мене, Володарка і мати Бога мого! Не погорди шукає твоєї допомоги і не відкинь мене грішного, Цариця Небесна.
Як ми писали раніше, спливли деталі про головну ялинку України.