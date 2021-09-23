Ось так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фото

Олена Кравченко, відома як українська Рапунцель , прославилася далеко за межами країни. Дівчина вже 30 років не стриже волосся і надихає армію фанатів в мережі Instagram барвистими фото. Пропонуємо подивитися, як виглядає сьогодні блондинка з 2-метровим волоссям.

Олена впевнена, що волосся - її справжня прикраса і багатство. "Я люблю своє дорогоцінне довге волосся і мені подобається про нього піклуватися". До речі, дівчина із задоволенням розкриває секрет свого розкішного волосся. Наприклад, вона намагається не мити його часто, а також використовувати тільки натуральні засоби для догляду. Що ж, всім, хто мріє про довге волосся, однозначно варто придивитися до сторінки красуні.

Олена Кравченко (фото: instagram.com/alona__kravchenko)