Не виконав обіцянку: індіанка подала в суд на принца Гаррі
Індійська жінка на ім'я Палвіндер Каур, яка є адвокатом, подала в суд на принца Гаррі за те, що він заявив, що хоче з нею одружитися, але не дотримав своє слово.
Про це повідомляє Daily Mail.
Жінка запевняє, що герцог зв'язувався з нею в соціальних мережах, і після деякого часу сказав, що одружиться з нею.
Вона також просила індійську владу видати міжнародний ордер на арешт, щоб поліція і Великобританія могли затримати Гаррі і змусити його виконати свою обіцянку.
Суд відхилив клопотання, заявивши, що не було доведено, що вона розмовляла з справжнім принцом Гаррі, і попередив її про небезпеку подібних заяв.
На питання судді вона зізналася, що ніколи не була у Великобританії і не зустрічалася з герцогом Сассекським особисто, і всі їхні контакти здійснювалися електронною поштою і в соціальних мережах.
Нагадаємо, Принц Гаррі залишив удома в США вагітну Меган Маркл через смерть дідуся. Він буде підтримувати свою сім'ю в дні жалоби по принцу Філіпу і залишиться на його похорон, які відбудуться 17 квітня.
Гаррі зупинився в котеджі Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу.
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