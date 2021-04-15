ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не виконав обіцянку: індіанка подала в суд на принца Гаррі

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 07:02
Не виконав обіцянку: індіанка подала в суд на принца Гаррі Фото: принц Гаррі (Getty Images)
Автор: Lite

Індійська жінка на ім'я Палвіндер Каур, яка є адвокатом, подала в суд на принца Гаррі за те, що він заявив, що хоче з нею одружитися, але не дотримав своє слово.

Про це повідомляє Daily Mail.

Жінка запевняє, що герцог зв'язувався з нею в соціальних мережах, і після деякого часу сказав, що одружиться з нею.

Вона також просила індійську владу видати міжнародний ордер на арешт, щоб поліція і Великобританія могли затримати Гаррі і змусити його виконати свою обіцянку.

Суд відхилив клопотання, заявивши, що не було доведено, що вона розмовляла з справжнім принцом Гаррі, і попередив її про небезпеку подібних заяв.

На питання судді вона зізналася, що ніколи не була у Великобританії і не зустрічалася з герцогом Сассекським особисто, і всі їхні контакти здійснювалися електронною поштою і в соціальних мережах.

Нагадаємо, Принц Гаррі залишив удома в США вагітну Меган Маркл через смерть дідуся. Він буде підтримувати свою сім'ю в дні жалоби по принцу Філіпу і залишиться на його похорон, які відбудуться 17 квітня.

Гаррі зупинився в котеджі Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу.

Ми також писали про те, що принц Гаррі виявився копією свого діда в молодості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя принц Гаррі королевская семья
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
З'явилося нове відео товкучки на "Вокзальній": про карантин чути не хочуть
З'явилося нове відео товкучки на "Вокзальній": про карантин чути не хочуть