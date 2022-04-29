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"Я Вова, я з Харкова": Дантес оригінально закликав усіх перейти на українську мову (відео)

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П'ятниця 29 квітня 2022 12:10
"Я Вова, я з Харкова": Дантес оригінально закликав усіх перейти на українську мову (відео) Володимир Дантес висловився про українську мову (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярний співак, ведучий і шоумен Володимир Дантес повністю перейшов на українську мову і закликає це зробити усіх своїх друзів, колег та підписників.

З відповідним зверненням під час війни Росії проти України артист звернувся у своєму Instagram-акаунті.

"Привіт. Я Вова, я з Харкова, мені 33 роки і всі ці 33 роки я розмовляв російською мовою. Це погано чи добре? В мене немає відповіді, але точно є розуміння, що робити далі. Я ніколи не писав українською, бо в мене просто не виходило. Тепер я думаю, що просто не докладав достатньо зусиль", - написав Дантес.

"Сьогодні я, як і багато моїх російськомовних знайомих, переходимо на українську мову. І я точно знаю, що серед них існує проблема - це страх перед невдачею і помилками, страх сказати щось не те і не так", - каже артист.

&quot;Я Вова, я з Харкова&quot;: Дантес оригінально закликав усіх перейти на українську мову (відео)

Володимир Дантес перейшов на українську (фото: instagram.com/vladimirdantes)

З цими словами Володимир розповів й про свою нову україномовну пісню "Обійми". Він каже, що написав цю композицію, сидячи вдома і вивчаючи акаунти своїх друзів та інших артистів, які раніше спілкувались російською.

"Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусилля і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську... Друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки - стільки підтримки я ще не отримував!" - сказав він.

Раніше Дантес зізнався, як розлучався з Дорофєєвою, і що він відчуває до неї сьогодні.

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Владимир Дантес
STYLER
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