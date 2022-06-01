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"Я в житті спробувала все": Alyona Alyona зізналася, чому розлучилася з коханим

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Середа 01 червня 2022 11:15
"Я в житті спробувала все": Alyona Alyona зізналася, чому розлучилася з коханим Фото: Alyona Alyona розлучилася з хлопцем (facebook com telegidua)
Автор: Людмила Жукова

Українська реперша Alyona Alyona нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем, але артистка абсолютно не впадає у відчай. Вона залишилася з коханим в хороших, дружніх відносинах.

Про це вона повідала в програмі "Зірковий шлях".

Alyona Alyona розлучилася з бойфрендом ще в лютому, але подробиці кінця їхнього роману розповіла тільки зараз. Як виявилося, погляди на життя парочки сильно розійшлися.

"Причин, по суті, кілька. У нього своя кар'єра, у мене – своя. У нього свої погляди, у мене – свої. Якби я була невідома, нам було б простіше жити далі, але оскільки я відома, наші вектори у творчості розходяться, це дуже складно. Ми зрозуміли наслідки, я б не хотіла своєю кар'єрою притискати його, а він би не хотів, щоб моя аудиторія була здивована або розчарована його творчістю", - зізналася виконавиця.

&quot;Я в житті спробувала все&quot;: Alyona Alyona зізналася, чому розлучилася з коханим

Alyona Alyona з екс-бойфрендом (соцмережі)

Також на відносини вплинула різниця у віці.

"У нас є різниця у віці. Він трохи молодший, я вже в житті спробувала все, нагулялася, побудувала план, що через 10 років у мене буде двоє дітей. А він ще не все спробував, не пожив життям. У нього буде бажання більше бути скрізь, а моє бажання просто заспокоїтися. Тому ми вирішили, що краще просто залишитися друзями", - розповіла співачка.

Вона повідомила, що вирішила залишитися з бойфрендом друзями і зараз вони навіть переписуються. Також Alyona Alyona сказала, що вона не проти, щоб її новий обранець був айтішником.

Нагадаємо, що популярна реп-виконавиця Alyona Alyona залишає Україну і їде в Європу.

Раніше ми писали, що співачка поділилася з передплатниками своїм горем. Вона повідомила про загибель родича.

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Alyona Alyona
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