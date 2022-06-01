"Я в житті спробувала все": Alyona Alyona зізналася, чому розлучилася з коханим

Українська реперша Alyona Alyona нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем, але артистка абсолютно не впадає у відчай. Вона залишилася з коханим в хороших, дружніх відносинах.

Alyona Alyona розлучилася з бойфрендом ще в лютому, але подробиці кінця їхнього роману розповіла тільки зараз. Як виявилося, погляди на життя парочки сильно розійшлися.

"Причин, по суті, кілька. У нього своя кар'єра, у мене – своя. У нього свої погляди, у мене – свої. Якби я була невідома, нам було б простіше жити далі, але оскільки я відома, наші вектори у творчості розходяться, це дуже складно. Ми зрозуміли наслідки, я б не хотіла своєю кар'єрою притискати його, а він би не хотів, щоб моя аудиторія була здивована або розчарована його творчістю", - зізналася виконавиця.

Alyona Alyona з екс-бойфрендом (соцмережі)

Також на відносини вплинула різниця у віці.

"У нас є різниця у віці. Він трохи молодший, я вже в житті спробувала все, нагулялася, побудувала план, що через 10 років у мене буде двоє дітей. А він ще не все спробував, не пожив життям. У нього буде бажання більше бути скрізь, а моє бажання просто заспокоїтися. Тому ми вирішили, що краще просто залишитися друзями", - розповіла співачка.

Вона повідомила, що вирішила залишитися з бойфрендом друзями і зараз вони навіть переписуються. Також Alyona Alyona сказала, що вона не проти, щоб її новий обранець був айтішником.