Юрій Горбунов назвав головну проблему українців (відео)

За словами шоумена, від старшого покоління нам дістався страх перед тим, "що скажуть люди".

"Може би я і на це погодився, але що люди... що сусіди... що на роботі скажуть. І це наша проблема", - вважає Горбунов.

Телеведучий говорить, що в Європі, США, де у нього є друзі, всім наплювати на думку "сусідів".

"Там є ти, твоя сім'я. Це фортеця. І туди ніхто не має права робити якихось зауважень або розповідати. Ясне діло, що обговорюють всіх. Але люди забувають, що коли ми починаємо жити для когось і думати, що люди скажуть... Люди поговорили і забули, і зайнялися своїми справами. Ти зайняв якусь долю секунд їхнього життя, і їм вже наплювати на тебе, - зауважує шоумен. - А ти починаєш жити і думати, а як же скажуть люди. Напевно, я буду як усі. А потім чухають рєпу, а щастья то нєту".

Юрій Горбунов розповів про проблему українців