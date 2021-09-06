Юрій Горбунов замахнувся на "Оскар" після народження дитини

Учасники форуму поцікавилися у Горбунова, який зараз знімає серіал "Скажені сусіди", що він вважає своїм великим успіхом у житті, і чому саме так назвав новий проект.

"Серіал "Скажені сусіди" - це похідна від нашого фільму "Скажене весілля", яким я страшенно пишаюся. Це перший український фільм, який встановив національний рекорд. До нас ще ніхто суто український продукт не робив популярним. "Скажене весілля" - стало першим українським фільмом, чий формат був експортований за кордон - у США, Польщу, Чехію, Канаду, Литву та інші. Розбираючи цю складову успіху, чому так сталося? Я можу точно сказати, що ми не ставили перед собою задачу зробити рекорди, зібрати мільйони, які ми, на щастя, зібрали. Ми ставили мету - зробити якісне кіно для всіх, для кожного. Звичайну народну комедію, яка буде впізнаваною для всіх", - сказав він.

"Чому вона "вистрілила", і знайшла відгук в серцях українців? Тому що це кіно про нас, про українців. Кожний впізнав себе, свої персонажів, свого батька, свого сусіда. І тоді я зрозумів, що для нас набагато ближчим завжди буде те, що відбувається навколо нас. Ті люди, зірки Голлівуду – десь там далеко. Але, звичайно, я як актор, продюсер – я мрію отримати Оскар. Якби Опра Вінфрі взяла в мене інтерв’ю – це було б класно, крута історія, про яку можна мріяти. І тут серед колег є американський режисер Тім Сторі, друг Опри Вінфрі, може він їй це передасть", - посміхаючись додав Юрій.

Юрій Горбунов (фото: прес-служба 1+1)

Відзначимо, що на заході Горбунов "засвітився" не тільки з визнаним письменником і режисером Тімом Сторі, але і разом з іншими відомими спікерами: мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем; психологом Аланом Пізом; біологом Керолайн Ліф; автором бестселерів Робіном Шармом; зірками "плюсів" Валентиною Хамайко і Володимиром Рабчуном і багатьма іншими.

Валентина Хамайко (фото: прес-служба 1+1)

Крім того, по завершенню онлайн-форуму відбулася благодійна акція для проекту "Здійсни мрію". Всі учасники та спікери об'єднали зусилля заради здійснення мрії тяжкохворих дітей та забезпечення роботи шкіл у лікарнях України - зробивши благодійний внесок у сумі 800 тис. грн.