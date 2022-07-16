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Захопить ураган пристрастей! Ці знаки Зодіаку в серпні чекають зміни в коханні

Фото: Названі знаки зодіаку, яким серпень принесе зміни в коханні (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Гороскоп на серпень говорить, що любовна сфера виявиться на висоті. Жінки почнуть кокетувати та вбиратися, а чоловіки перейдуть до активних дій. Заводити інтрижки на стороні рекомендується, бо це призведе до розриву з постійним партнером.

А ось ті, хто подумував про крок вперед - спільне проживання, похід в ЗАГС або обмірковував народження дитини, варто поквапитися. У серпні всі ці починання будуть вдалі.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яких в серпні чекають приємні зміни у сфері стосунків та кохання. Хто стане щасливчиком - читайте нижче.

Телець

Вільні Тельці зможуть після довгої самотності зможуть налагодити особисте життя. Потрібно всього лише частіше бувати на людях і проявляти хоча б мінімальну ініціативу.

Будь-яке знайомство, яке спочатку здасться безперспективним, має всі шанси перерости в яскравий роман з гідним продовженням. А сімейним Тельцям варто більше довіряти своєму партнерові та ділитися наболілим, але зловживати увагою і співчуттям не рекомендується.

Рак

Проявіть в серпні сміливість і наполегливість і отримаєте гідну нагороду - можуть бути доленосні зустрічі. Але відносини зав'яжуться тільки при наявності сміливості.

Сімейні представники цього зодіакального сузір'я будуть купатися в гармонії та повному взаєморозумінні. Друга половинка підтримає, проявить більше уваги та навіть піде назустріч в конфліктних ситуаціях.

Терези

Кінець літа стане періодом яскравих вражень і хвилюючих побачень. Є всі шанси зустріти довгоочікуваного супутника життя, тому варто частіше бувати в людних місцях, приймати запрошення в гості та на прогулянки.

У сімейних Терезів насувається хмара, яка може покласти край стосункам. А все через бажання змінити партнера і все життя. Астрологи рекомендують не приймати поспішних рішень, а відпустити ситуацію на певний час.

Водолій

Парам, які вже давно знаходяться у стосунках, варто задуматися про зміну статусу. Саме зараз настає найвдаліший час для створення міцної сім'ї.

Самотні Водолії зустрінуть людину своєї мрії, але завоювати її серце буде непросто. Потрібно трохи зменшити оберти та не брати штурмом об'єкт своєї симпатії - і тоді точно все складеться вдало.

До речі, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку серпень принесе клопоти.

А також розповідали про те, для кого зі знаків Зодіаку серпень стане місяцем перемог.

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