Закуски на новорічний стіл від Клопотенко: спробуйте приготувати!

Переможець п'ятого сезону кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко розповів, які закуски можна приготувати для новорічного столу. Він зазначив, що ці страви готуються швидко і для святкового столу ця ідея дуже хороша, особливо вона підходить для компаній, які більше люблять рухатися під час свята.

На своєму сайті він розмістив добірку швидких і оригінальних рецептів для святкового столу.

Апельсини з чилі та оливками

"На перший погляд, апельсини з чилі та оливками можуть здатися дикунством. Проте, якщо подумати логічно, то цитрусові з оливками – це типові закуски на Новий рік", - зазначає Клопотенко.

Інгредієнти:

апельсин

оливки без кісточок

сушений перець чилі

м'ята

оливкова олія

Треба очистити апельсини від шкірки та порізати кружальцями. Постарайтеся вичистити білу оболонку, щоб вона не давала зайву гіркоту.

Апельсин викладіть на тарілку і трохи посипте перцем чилі, щоб було не дуже спекотно. Зверху покладіть нарізані оливки та кілька гілочок м'яти.

Збризніть оливковою олією і насолоджуйтеся закускою!

Гливи з часником

"Ми дуже любимо страви з грибами. Якщо на столі буде щось, що має в собі гриби, то це щось отримає лайки всіх присутніх. Аналогічний вплив має часник. Від його аромату дах їде, це якщо коротко", - стверджує шеф-кухар.

Інгредієнти:

400 г гливи

2 зубчики часнику

2 ст. л. соняшникової олії

сіль і перець на смак

Помийте 400 г глив і відріжте тверду частину ніжки. Помиті гриби порізати на великі шматки. Очистить зубчики часнику і подрібніть їх ножем.

Розігрійте сковороду, налийте 2 ст. л. соняшникової олії та всипте часник з грибами. Смажити потрібно, поки не випарується зайва волога і гриби не стануть м'якими. Сіль і перець додайте до свого смаку.

Бутерброди з оселедцем і арахісовою пастою

Як каже Євген Клопотенко, оселедець присутній майже на кожному застіллі, і він настільки популярний, що йому варто звести пам'ятник.

Інгредієнти:

1 багет

4-5 ст. л. арахісової пасти

1 малосольний оселедець

2-3 гілочки кропу

3 ст. л. соняшникової олії

Для початку потрібно розібрати оселедець. Рекомендація: купіть цілу рибу, а не нарізані шматки, тому що так смачніше. З риби треба зняти шкіру, відділити голову і хвіст і розрізати тільце уздовж спини. Обережно виріжте філе оселедця і зачистить черевце від зайвого жиру.

З допомогою ножа або спеціального пінцета вийміть кісточки з філе оселедця. Потім наріжте його невеликими шматками.

Під кутом наріжте багет на шматочки завтовшки 1 см. Розігрійте сковороду і налийте 3 ст. л. соняшникової олії. Підсмажте багет до золотистої скоринки.

Коли хліб охолоне, намажте арахісову пасту, викладіть зверху шматочки оселедця і прикрасьте гілочками кропу.

Паштет з тунцем і оливками

"Ідеальна закуска на новорічний стіл – це шматок хліба і намазки зверху. В принципі й думати більше не потрібно, тільки вибрати хліб і начинку", - пояснив кулінар.

Інгредієнти:

1 банку консервованого тунця

150 г оливок

5 гілочок петрушки

200 г крем-сиру

1 багет

1 ст. л. соняшникової олії

2-3 щіпки орегано

сіль і перець на смак

Багет наріжте скибочками під кутом 45 градусів по 1 см завтовшки. Розігрійте сковороду, налийте на неї 1 ст. л. соняшникової олії та підсушіть хліб з обох боків до утворення скоринки. Під час смаження посоліть багет і посипте орегано.

Оливки потрібно максимально подрібнити, щоб паштет мав однорідну структуру.

Помийте лимон і з допомогою терки або спеціального ножа зріжте з нього тонкі смужки цедри. Нам потрібен тільки жовтий шар.

Візьміть 5 стебел петрушки, відокремте від них листя і дрібно порубаєте його.

Відкрийте банку з тунцем і весь сік злийте. У місткості перемішайте тунець, оливки, цедру лимона, крем-сир і зелень петрушки. Посоліть і поперчіть до свого смаку.

Готовий паштет намажте на багет і прикрасьте цедрою лимону.

Гуакамоле

Інгредієнти:

1 авокадо

1 червоний лук

1 перець чилі

1 зубчик часнику

лимонний сік

1 ст. л. соняшникової олії

1 гілочка кінзи

2 тортильї

1 щіпка солі

Ножем авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та очистить його від шкірки. Правильне авокадо – м'яке авокадо, тому купуйте саме м'який продукт. Наріжте великими шматочками авокадо і перекладіть в ступку. Бажано готувати соус саме в ступці, щоб зберегти його смак.

Червону цибулю очистіть і наріжте дрібними шматками. Також порубаєте на дрібні шматки часник і перець чилі. Додайте їх в ступку до авокадо. Туди ж вичавіть сік половини лимона або цілого лайма.

Додайте до суміші соняшникову олію і посоліть на смак. Також додайте в ступку дрібно порізані листочки кінзи. Опціонально можна узяти петрушку замість кінзи. Доведіть соус товкачем до однорідності. Гуакамоле круто підходить для мексиканської тортильї, лавашу, начісування або на тости.

Бутерброди з мандарином і сиром фета

Інгредієнти:

4 шматочки багета

150 г сиру фета

3 мандарини

2 гілочки м'яти

чорний перець до свого смаку

Багет нарізаємо скибочками. Чистимо мандарин від шкірки, кісточок і розбираємо на часточки. З м'яти відриваємо листочки.

На багет викладаємо фету, мандарин і листочки м'яти. Збризніть оливковою олією і додайте чорний перець на смак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Євген Клопотенко поділився авторським новорічним меню з простих, але оригінальних страв.

А також ми писали про те, що Клопотенко поділився незвичайним рецептом полуничного варення.