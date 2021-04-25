Полиця у ванній не годиться: де насправді потрібно зберігати косметику

Поличка у ванній кімнаті - не краще місце, щоб зберігати косметику. Шампуні - і ті краще зберігати в закритій шафці.

Про це в своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

"У ванній кімнаті, в закритій шафці, допускається зберігання хіба що: очищувальних засобів (пінок, гелів, шампунів і т. д.). Важливо не допускати в ці засоби попадання води і щільно закривати кришку. Інші засоби зберігати у ванній вкрай не бажано, зокрема, через підвищену вологість і перепади температур", - розповіла Яна.

Залежно від складу, косметика вимагає зберігання в холодильнику (фото: pexels.com)

Де найкраще зберігати косметику

1. У холодильнику (на дверцятах холодильника):

Антиоксиданти (вітамін С, ретиноїди, коензим Q10, альфа-ліпоєва кислота, ресвератрол).

Масла, що містять ненасичені жирні кислоти (шипшини, журавлини, обліпихи, конопель, чорної смородини, примули і т. д.).

Органічну косметику краще теж тримати в холодильнику через слабкі консерванти в складі.

Можна класти в холодильник девайси і засоби, які призначені для зняття набряклості, зокрема: креми і сироватки для очей, тканинні маски, патчі, ролери, гуаша, тонери, місти, освіжаючі спреї.⠀

2. У темному місці в кімнаті зберігати засоби, що не містять раніше згаданих активів: