Полиця у ванній не годиться: де насправді потрібно зберігати косметику
Поличка у ванній кімнаті - не краще місце, щоб зберігати косметику. Шампуні - і ті краще зберігати в закритій шафці.
Про це в своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.
"У ванній кімнаті, в закритій шафці, допускається зберігання хіба що: очищувальних засобів (пінок, гелів, шампунів і т. д.). Важливо не допускати в ці засоби попадання води і щільно закривати кришку. Інші засоби зберігати у ванній вкрай не бажано, зокрема, через підвищену вологість і перепади температур", - розповіла Яна.
Залежно від складу, косметика вимагає зберігання в холодильнику (фото: pexels.com)
Де найкраще зберігати косметику
1. У холодильнику (на дверцятах холодильника):
- Антиоксиданти (вітамін С, ретиноїди, коензим Q10, альфа-ліпоєва кислота, ресвератрол).
- Масла, що містять ненасичені жирні кислоти (шипшини, журавлини, обліпихи, конопель, чорної смородини, примули і т. д.).
- Органічну косметику краще теж тримати в холодильнику через слабкі консерванти в складі.
- Можна класти в холодильник девайси і засоби, які призначені для зняття набряклості, зокрема: креми і сироватки для очей, тканинні маски, патчі, ролери, гуаша, тонери, місти, освіжаючі спреї.⠀
2. У темному місці в кімнаті зберігати засоби, що не містять раніше згаданих активів:
- Пребіотики не потрібно тримати в місцях з надмірною вологістю або холодом. Вони вкрай не люблять перепади температур. Тому їх краще тримати в кімнаті.
- Сонцезахисні креми.
- Пілінги.
- Азелаїнову кислоту.
- Ніацинамід та інші.
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