Жінку атакували хейтери через вагу, але вона навчилася на цьому заробляти

Модель розповіла, що значно поправилася під час і після вагітності в 22 роки, через що оточуючі почали регулярно критикувати її зовнішність. Героїня матеріалу була закомплексованою і невпевненою в собі, роками намагалася схуднути і уникала контактів з людьми.

Коли її синові виповнилося п'ять років, жінка побачила в Facebook рекламу семінару про впевненість у собі від компанії, яка співпрацює з плюс-сайз-моделями, і подала заявку на участь.

"Семінар навчив мене любити себе - за себе, а не за те, як я виглядаю. Я зрозуміла, що краса буває різних форм і розмірів. Після цього я відчула натхнення і надію вперше за багато років. Я почала вірити, що я красива", - поділилася британка.

Пізніше Гардінер взяла участь у конкурсі за звання «Міс пишні форми Великобританії» і почала публікувати в Instagram фотографії, на яких позує в нижній білизні. За словами моделі, тоді вона вперше була задоволена тим, як виглядає.

Зараз у неї більше 120 тисяч підписників і вона співпрацює з великими брендами одягу. Завдяки своїй фігурі Даніель заробляє від 10 тисяч до 15 тисяч фунтів стерлінгів (від 380 тисяч до 570 тисяч гривень) на місяць.

Гардінер підкреслила, що деякі хейтери досі пишуть про те, що вона не годиться в моделі. Однак жінка ігнорує негативні коментарі.

"Мені платять цілий статок за те, що я товста. Я б не працювала моделлю і не мала б стільки передплатників в Instagram, якби була стрункою. В індустрії багато худих моделей, я б просто не виділялася серед них " - уклала вона.