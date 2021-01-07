Страшні зливи та мокрий сніг: синоптики попередили про неприємну погоду

Погода в Україні у п'ятницю, 8 січня, прогнозується несприятлива в багатьох областях країни. Очікується сильний штормовий вітер, місцями йтиме мокрий сніг та сніг з дощем.

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко, 8 січня в Україні утримається вологе повітря, тумани та невелика плюсова температура.

"Опади у вигляді дощу, місцями мокрого снігу, в найближчу ніч і завтра вранці пройдуть на північному сході України, а вдень підтягнеться на наш Південь потужна зона опадів. Значна частина території України все ж таки залишиться без істотних опадів. Вітер буде поривчастим, некомфортним, з південного заходу", - попередила синоптик.

За прогнозом Діденко, температура повітря в Україні коливатиметься в межах від +1 до +5 градусів.

У Києві 8 січня суттєві опади малоймовірні, вдень очікується до +2 градусів і сильний вітер.

"Поступово надалі почне холоднішати, але без якихось серйозних морозів. І на Маланки-Василя трохи згадаємо, якою буває зима", - попередила синоптик.

Карта погоди

А ось за прогнозом Українського гідрометцентру південні області країни 8 січня заллє сильними дощами, а температура повітря впаде до 0 +2 градусів вночі та від +3 до +5 градусів вдень.

Мокрий сніг пройде в північних областях і захопить майже всі області на сході країни. У центральній частині та на заході буде без опадів, а вночі температура впаде до -2 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди до кінця зими та попередили про різкі перепади.

А також розповідали про те, що названа дата сильного похолодання в Україні.