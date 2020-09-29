Страшні зливи накриють всю Україну: погода буде стрімко погіршуватися

Штормовий вітер і зливи накриють всі регіони України в найближчі добу

Погода в Україні найближчими днями почне стрімко погіршуватися. Сильні дощі та грози охоплять практично всі області країни, а в середу варто приготуватися до сильного зниження температури повітря.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у вівторок, 29 вересня, дощі охоплять практично всі регіони, сухо буде тільки частково на сході країни, на півночі та в Криму.

На сході короткочасні дощі пройдуть у Полтаві, в Дніпрі очікується гроза, в інших областях буде сухо. Нічна температура повітря складе +10 +12 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

На півдні синоптики прогнозують грози та зливи. Нічна температура коливатиметься від +14 до +16 градусів, вдень очікується +22 +24 градуси. У Криму сухо і сонячно, вночі +14 +16 градусів, вдень +25 +27 градусів.

У північних областях хмарно, але без опадів. Вночі +10 +12 градусів, вдень від +18 до +20 градусів.

Захід України накриє сильними грозами, місцями можливі зливи та шквальний вітер. Нічна температура повітря знизиться до +10 +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +16 +19 градусів.

В центральній частині країни пройдуть сильні грози. Вночі+10 +12 градусів, вдень потеплішає до +19 +21 градуса.

У Києві 29 вересня очікується короткочасний невеликий дощ. Вночі +10 +12 градусів, вдень від +19 до +21 градуса.

Карта погоди в Україні на вівторок, 29 вересня

У середу, 30 вересня, погодна ситуація погіршиться ще сильніше. Дощі та зливи охоплять всі області країни, а температура повітря різко піде вниз.

На сході очікуються зливи, штормовий вітер. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +15 до +19 градусів.

У південних областях сильний дощ, злива, штормовий вітер. Нічна температура повітря складе +12 +14 градусів, вдень прогріється до +17 +20 градусів. У Криму дощ, вночі +12 +14 градусів, вдень +18 +20 градусів.

На півночі країни зливи, сильний вітер. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +13 до +15 градусів.

На заході всі області накриє страшними зливами. Температура повітря знизиться вночі до +9 +11 градусів, вдень очікується всього +12 +15 градусів.

В центральній частині країни сильний дощ, зливи, штормовий вітер. Вночі +11 +13 градусів, вдень від +14 до +17 градусів.

У Києві 30 вересня синоптики прогнозують зливу, штормовий вітер. Нічна температура становитиме +10 +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +14 +16 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 30 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про циклон, які принесе в Україну грози та зливи.

А також ми розповідали про те, що з'явився детальний прогноз погоди в Україні на жовтень.