Зимове сонцестояння 2020: що суворо заборонено робити в цей період

Зимове сонцестояння – астрономічна подія, при якій Сонце опівдні знаходиться на мінімальній висоті над горизонтом. В Північній півкулі Землі спостерігається найкоротший світловий день. У 2020 році він випаде на 21 грудня і відбудеться о 12:02 за київським часом. В цей день сонце знаходитиметься на найбільш віддаленій відстані до екватора Землі. Саме тому наші предки вважали день зимового сонцестояння перемогою світла над темрявою. Люди влаштовували свята і торжества. Що було заборонено робити в період зимового сонцестояння, а також які з ним пов'язані прикмети та традиції – читайте нижче.

Традиції на день зимового сонцестояння

У слов'ян в день зимового сонцестояння святкувалося народне свято Коляда. Наші предки в цей день традиційно розпалювали велике вогнище, яке повинно було допомогти народитися новому Сонцю. Вважалося, що чим веселіше пройде свято, тим яскравіше бог нового Сонця висвітлить життя його шанувальників. Також в цей день близькі робили один одному подарунки, йшли колядувати, водили хороводи, змагалися в силі.

Предки вірили, що в день зимового сонцестояння з'являються злі духи, щоб підживитись живою енергією, тому розвішували по дому ялинові гілки. Вважалося, що їх різкий запах відлякує небажаних гостей. Люди вірили, що бажання може здійснитися, якщо його написати на папірці та спалити в день зимового сонцестояння. Також предки клали монети напроти дзеркала, щоб покращити свій фінансовий стан, а для того, щоб привернути удачу в будинок, вранці ставили склянку з водою, а ввечері випивали.

По тому, яким був день зимового сонцестояння, визначали, яким буде врожай наступного року. Якщо на деревах є іній, значить, буде багатий врожай.

Що заборонено робити у день зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння вважається небезпечним часом, коли злі сили ходять по землі. У цей час наші предки захищалися від зла за допомогою обрядів, майстрували обереги та поводилися обережно, щоб ненароком не накликати біду. 21 грудня не варто перевтомлюватися, братися за складні справи та завдання. Вважалося, що слабке за силою сонце не зможе допомогти, а увага в цей день повністю розсіюється, тому точні завдання відкладали на інший день. Тим, хто в цей день сумує і печалиться, загрожують неприємності. Наші предки вірили, що затіяний спір, конфлікт або бійка виллються проблемами на весь рік. Предки радили не надягати темні і тісні речі 21 грудня. В іншому випадку, робочі питання вирішити не вдасться, а в любовних відносинах настане затяжна пауза.

Прикмети на 21 грудня

За прикметою, у день зимового сонцестояння можна збільшити врожай, якщо потрясти фруктові дерева.

Якщо в день зимового сонцестояння на деревах іній – рясно родить пшениця і жито.

В цей день йде дощ – треба очікувати мокрої весни.

Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

Яка погода в день зимового сонцестояння, така погода буде і 31 грудня.

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