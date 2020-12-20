Зимнее солнцестояние 2020: что строго запрещено делать в этот период

Зимнее солнцестояние – астрономическое событие, при котором Солнце в полдень находится на минимальной высоте над горизонтом. В Северном полушарии Земли наблюдается самый короткий световой день. В 2020 году он выпадет на 21 декабря и произойдет в 12:02 по киевскому времени. В этот день солнце будет находиться на самом удаленном расстоянии по отношению к экватору Земли. Именно поэтому наши предки считали день зимнего солнцестояния победой света над тьмой. Люди устраивали праздники и торжества. Что было запрещено делать в период зимнего солнцестояния, а также какие с ним связаны приметы и традиции – читайте ниже.

Традиции на день зимнего солнцестояния

У славян в день зимнего солнцестояния отмечался народный праздник Коляда. Наши предки в этот день традиционно разжигали большой костер, который должен был помочь родиться новому Солнцу. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем ярче бог нового Солнца осветит жизни его почитателей. Также в этот день близкие делали друг другу подарки, шли колядовать, водили хороводы, соревновались в силе.

Предки верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией, поэтому развешивали по дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежеланных гостей. Люди верили, что желание может исполниться, если его написать на бумажке и сжечь в день зимнего солнцестояния. Также предки клали монеты напротив зеркала, чтобы улучшить свое финансовое состояние, а для того, чтобы привлечь удачу в дом, утром ставили стакан с водой, а вечером выпивали.

По тому, каким был день зимнего солнцестояния, определяли, каким будет урожай в следующем году. Если на деревьях есть иней, значит, будет богатый урожай.

Что запрещено делать в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния считается опасным временем, когда злые силы ходят по земле. В это время наши предки защищались от зла с помощью обрядов, мастерили обереги и вели себя осторожно, чтобы ненароком не накликать беду. 21 декабря не стоит переутомляться, браться за сложные дела и задачи. Считалось, что слабое по силе солнце не сможет помочь, а внимание в этот день полностью рассеивается, поэтому точные задачи откладывали на другой день. Тем, кто в этот день грустит и печалится, грозят неприятности. Наши предки верили, что затеянный спор, конфликт или драка выльются проблемами на весь год. Предки советовали не надевать темные и тесные вещи 21 декабря. В противном случае, рабочие вопросы решить не удастся, а в любовных отношениях наступит затяжная пауза.

Приметы на 21 декабря

По примете, в день зимнего солнцестояния можно увеличить урожай, если потрясти фруктовые деревья.

Если в день зимнего солнцестояния на деревьях иней – обильно родит пшеница и рожь.

В этот день идет дождь – надо ожидать мокрой весны.

Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

Какая погода в день зимнего солнцестояния, такая погода будет и 31 декабря.

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