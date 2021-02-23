Українська співачка Злата Огнєвіч порадувала своїх шанувальників новим пікантним образом. Артистка засвітила оголене стегно в сексуальному чорному вбранні.

Вбрання артистки добре підкреслило її стрункі форми, і оголило стегно.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Крім того, до своїх фото Огнєвіч додала вірш, який сама написала:

Ти мене називав маленькою Леді,

І сміялися люди: "Так не бувa"!

Хлопчик милий, з усмішкою Будди,

Викрав серце, далеко сховав.

Ти мене малював і досліджував,

Внoчі й зранку, мов краплі роси.

Мов наскельні малюнки у темряві,

У червоних печерах Коби.

Збережу це дослідження віддано,

Стану містом, де сум пропада.

Розтопився у серці лід крuжаний,

Тепер лід цей - вогнeнна вода...

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