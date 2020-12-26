Не треба злити Бика: астролог розповіла, що чекає на українців в 2021 році

Наближається Новий 2021 рік. За східним гороскопом це буде рік Білого металевого Бика. Він слідує за роком Білого Пацюка. Таролог і психолог Ольга Соломка розповіла нам, що ж принесе українцям наступний рік Білого бика.

Астролог вважає, що зима в Україні буде досить спокійним, а от навесні можна очікувати народні хвилювання і протести.

"Попереду багато роботи, бо бик, або віл - це все ж трудівник. Але ви самі знаєте, якщо бика розлютити, то усім буде непереливки - знесе усе, що бачить. Українці так само - мирно собі працюють, терплять, допоки можна, а коли вже несила терпіти, то корида просто відпочиває. За моїми прогнозами у січні у нас все ще більш-менш спокійно, ви відходимо від свят і трохи карантинимо, але у лютому-березні можуть початися масові протести, які здатні змінити звичний хід історії, аж до зміни уряду та перевиборів, зрештою, до літа все заспокоюється і ми продовжуємо мирно працювати. В цілому цей рік - для мирної праці, для заробляння грошей звичним способом", - розповіла Ольга Соломка.

Експерт повідомила, що наступного року українцям доведеться наполегливо і старанно працювати. Можна замислитися про придбання своєї земельної ділянки для тих, у кого її ще немає.

"Ото як упряглися, так і пішли орати свою землю. До речі, час сприятливий для сільського господарства, як у масштабі країни, так і для кожного особисто. Тож варто спрямувати увагу на усі земельні, дачні та сільськогосподарські питання, якщо вони ще не вирішені. Словом, придбати шматочок землі з хатинкою, якщо його у вас ще не має, чи подбати про зручності, облаштувати певним чином. Знадобиться - чи карантин пересидіти, чи якусь квітку виростити, чи відпочити від мегаполісу.", - розповіла таролог.

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