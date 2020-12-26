Не надо злить Быка: астролог рассказала, что ждет украинцев в 2021 году

Приближается Новый 2021 год. По восточному гороскопу это будет год Белого металлического Быка. Он следует за годом Белой Крысы. Таролог и психолог Ольга Соломка рассказала нам, что же принесет украинцам следующий год Белого быка.

Астролог считает, что зима в Украине будет достаточно спокойной, а вот весной можно ожидать народные волнения и протесты.

"Впереди много работы, потому что бык, или вол - это все же труженик. Но вы сами знаете, если быка разозлить, то всем будет плохо - снесет все, что видит. Украинцы так же - мирно работают, терпят, пока можно, а когда уже невмоготу терпеть, то коррида просто отдыхает. По моим прогнозам в январе у нас все еще более или менее спокойно, мы отходим от праздников и немного карантин, но в феврале-марте могут начаться массовые протесты, которые способны изменить привычный ход истории, вплоть до смены правительства и перевыборов, наконец, к лету все успокаивается и мы продолжаем мирно работать. В этот год - для мирного труда, для зарабатывания денег привычным способом", - рассказала Ольга Соломка.

Эксперт сообщила, что в следующем году украинцам придется упорно и прилежно трудиться. Можно задуматься о приобретении своего земельного участка для тех, у кого его еще нет.

"Вот как впряглись, так и пошли пахать свою землю. Кстати, время благоприятно для сельского хозяйства, как в масштабе страны, так и для каждого лично. Поэтому стоит обратить внимание на все земельные, дачные и сельскохозяйственные вопросы, если они еще не решены. Словом, приобрести кусочек земли с хаткой если его у вас еще нет, или позаботиться об удобствах, обустроить определенным образом. Понадобится - или карантин пересидеть, или какой-то цветок вырастить, или отдохнуть от мегаполиса", - рассказала таролог.

Как мы ранее писали, астрологи рассказали, чего бояться всем знакам Зодиака в 2021 году.