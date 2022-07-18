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Знаки Зодіаку, яким пощастить з грошима вже завтра

Фото: Кому пощастить з грошима за гороскопом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 липня розповість про трійку знаків Зодіаку, які вже сьогодні-завтра можуть розраховувати на небувале фінансове везіння.

Прогнозом з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Близнюки

У вас з'явиться новий канал заробітку. Це забезпечить хорошу фінансову подушку для реалізації задуманого. Однак, якщо ви плануєте зайнятися оформленням кредиту, то зіткнетеся з бюрократією і перевіркою всіх ваших фінансових каналів. Краще не на цьому тижні.

Водолій

Представників Водолія на цьому тижні чекає непоганий дохід. Але бажано не поширювати про це на роботі, серед товаришів по службі. Вдома будьте готові до несподіваного ремонту.

Риби

Для Риб у бізнесі все буде на вищому рівні. Переговори будуть проходити за вашим сценарієм, і ви зможете укласти угоду на ваших умовах з величезною вигодою для вас.

Раніше ми писали прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку в коханні, здоров'ї, фінансах.

Також астрологи розповіли, яким парам серед знаків Зодіаку судилося навіки бути разом.

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