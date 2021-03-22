Ці знаки Зодіаку чекає успіх у перший день нового тижня

Овен

Сьогодні світила будуть надавати саме благотворний вплив на професійну діяльність всіх Овнів. Усі ваші починання виявляться вкрай вдалими. День обіцяє підвищення, заохочення, відповідальні завдання. Ви легко будете знаходити спільну мову з оточуючими і зможете зачарувати їх.

Рак

Якщо ви займаєте керівну посаду, то зможете підвищити престиж своєї організації, запропонувавши абсолютно конкретні і дуже актуальні нововведення.

Терези

Підтримка Місяця дасть другий шанс тим вашим проєктам, про які ви вже й думати забули. Та ще який другий шанс! Ви будете сміливі та рішучі як ніколи.

Стрілець

Сьогодні ви нарешті зможете подолати труднощі, і в роботі почнеться біла смуга. Плануючи щось, спирайтеся на реальні фінансові активи.

Козеріг

Робота сьогодні вам буде приносити радість. Удача буде у того, кому належить складати іспити, проходити конкурс на посаду, публікувати книгу або наукову роботу, організовувати виставку.