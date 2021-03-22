RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ці знаки Зодіаку чекає успіх у перший день нового тижня

Автор: Lite

Гороскоп на 22 березня 2021 обіцяє деяким знакам Зодіаку позитивні зміни в різних життєвих сферах - будь то любов, фінанси або кар'єра.

Про це пише Orakul.

Овен

Сьогодні світила будуть надавати саме благотворний вплив на професійну діяльність всіх Овнів. Усі ваші починання виявляться вкрай вдалими. День обіцяє підвищення, заохочення, відповідальні завдання. Ви легко будете знаходити спільну мову з оточуючими і зможете зачарувати їх.

Рак

Якщо ви займаєте керівну посаду, то зможете підвищити престиж своєї організації, запропонувавши абсолютно конкретні і дуже актуальні нововведення.

Терези

Підтримка Місяця дасть другий шанс тим вашим проєктам, про які ви вже й думати забули. Та ще який другий шанс! Ви будете сміливі та рішучі як ніколи.

Стрілець

Сьогодні ви нарешті зможете подолати труднощі, і в роботі почнеться біла смуга. Плануючи щось, спирайтеся на реальні фінансові активи.

Козеріг

Робота сьогодні вам буде приносити радість. Удача буде у того, кому належить складати іспити, проходити конкурс на посаду, публікувати книгу або наукову роботу, організовувати виставку.

Нагадаємо, астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекають грандіозні зміни у квітні.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку розбагатіють до кінця березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України гороскопастрология
Читайте також
Остерігайтеся конфліктних ситуацій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 22 по 28 березня
Тиждень приготував неймовірні сюрпризи: гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 22 по 28 березня
Прогноз погоди