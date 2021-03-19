Зірка "Голосу країни" вперше розповіла про розлучення з чоловіком і важку вагітність

"Я думала, що це табу. Але останнім часом я бачу, що у людей є багато проблем і, можливо, мій приклад комусь допоможе", - розповіла Оксана.

Співачка дуже важко переживала розлучення, але зараз вона впевнена в одному - час все вилікує.

"Я працювала з психологом і вважаю, що це дуже важлива професія", - поділилася виконавиця.

Зараз у Оксани прекрасні стосунки з колишнім чоловіком, вона не налаштовує сина проти батька.

"У дитини не буде кращого друга поруч", - поділилася Муха.

Вона вважає, що це дуже немудро з боку жінки обмежувати спілкування дітей з рідним батьком, незважаючи на розлучення батьків.

Оксана Муха відверто розповіла про розлучення