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Зірка "Голосу країни" вперше розповіла про розлучення з чоловіком і важку вагітність

Автор: Людмила Жукова

Зірка "Голосу країни" Оксана Муха розійшлася зі своїм чоловіком і батьком своєї дитини 7 років тому, але тільки зараз вона відверто розповіла про розставання і вагітність.

Її одкровення можна почути на відео програми "Життя відомих людей".

"Я думала, що це табу. Але останнім часом я бачу, що у людей є багато проблем і, можливо, мій приклад комусь допоможе", - розповіла Оксана.

Співачка дуже важко переживала розлучення, але зараз вона впевнена в одному - час все вилікує.

"Я працювала з психологом і вважаю, що це дуже важлива професія", - поділилася виконавиця.

Зараз у Оксани прекрасні стосунки з колишнім чоловіком, вона не налаштовує сина проти батька.

"У дитини не буде кращого друга поруч", - поділилася Муха.

Вона вважає, що це дуже немудро з боку жінки обмежувати спілкування дітей з рідним батьком, незважаючи на розлучення батьків.

Оксана Муха відверто розповіла про розлучення

Як ми раніше писали, Дан Балан представив кліп на українську пісню з переможницею шоу Голос країни-9 Оксаною Мухою.

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