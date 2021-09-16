"Божевільна ідея": з'явилися фото наймоднішої учасниці шоу "Маска"

"До створення цього персонажа ми поставилися з максимальною любов'ю! Сам костюм Жирафи створений із плюшу, а цятки, характерне забарвлення жираф, були зроблені з паєток. Це була моя божевільна ідея - мені хотілось, щоб наша героїня повністю дотримувалась свого статусу леді і фанатки моди", - поділилась Леся.

Але під час створення маски майстри зіткнулись з певною складністю - голова костюма досить висока, тому зірці всередині було складно тримати баланс. Так, творці Жирафи довго шукали спеціальну технологію, завдяки якій учасниця буде впевнено виходити на сцену. І тільки потім художники перейшли до прикрашання голови героїні.

"Спеціально для Жирафи ми замовили 10 перук ніжно-рожевого кольору, з яких зробили її гриву. Потім я підстригла її так, щоб ми з моїми феями могли змінювати персонажу зачіску до кожного випуску. Ще ми купили 10 балончиків з блискітками, щоб постійно оновлювати сяйво її розкішного волосся", - розповіла художниця.

Крім того, Жирафа здивує всіх своїм незвичайним поглядом, адже творці її обдарували глибокими очима і шикарними віями, зробленими зі страусиного пір'я. А ще Патока запевняє - на сцені шоу "Маска" Жирафа не раз доведе свій статус "головної модниці проєкту".

"У нашої Жирафи є величезна кількість модних аксесуарів і навіть кілька спеціальних вбрань, які ми будемо змінювати. На одну з таких суконь у нас пішло більше 15 метрів! А це досить багато як для дівчинки", - поділилась вона.

Названа нова героїня шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")