"Безумная идея": появились фото самой модной участницы шоу "Маска"

Художница по костюмам Леся Патока раскрыла секреты создания этой маски, а также рассказала, чем удивит героиня зрителей в эфире.

"К созданию этого персонажа мы отнеслись с максимальной любовью! Сам костюм Жирафы создан из плюша, а пятнышки, характерный окрас жираф, были сделаны из пайеток. Это была моя сумасшедшая идея – мне хотелось, чтобы наша героиня полностью придерживалась своего статуса леди и фанатки моды", - поделилась Леся.

Но при создании маски мастера столкнулись с определенной сложностью - голова костюма довольно высокая, поэтому звезде внутри было сложно держать баланс. Так, создатели Жирафы долго искали специальную технологию, благодаря которой участница будет уверенно выходить на сцену. И только затем художники перешли к украшению головы героини.

"Специально для Жирафы мы заказали 10 париков нежно-розового цвета, из которых сделали её гриву. Затем я постригла её так, чтобы мы с моими феями могли менять персонажу прическу к каждому выпуску. Еще мы купили 10 баллончиков с блестками, чтобы постоянно обновлять сияние её роскошных волос", - рассказала художница.

Кроме того, Жирафа удивит всех своим необыкновенным взглядом, ведь создатели её одарили глубокими глазами и шикарными ресницами, сделанными из страусиных перьев. А еще Патока уверяет - на сцене шоу "Маска" Жирафа не раз докажет свой статус "главной модницы проекта".

"У нашей Жирафы есть огромное количество модных аксессуаров и даже несколько специальных нарядов, которые мы будем менять. На одно из таких платьев у нас ушло больше 15 метров! А это довольно много как для девочки", - поделилась она.

Названа новая героиня шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")