"Маска": що відомо про самого бунтарського учасника першого випуску другого сезону

"Наш Котик дуже стильний, це і пояснює його трендове вбрання. Спеціально для героя ми створили особливу флуоресцентну куртку над модних кислотних кольорів, ззаду якої намальована точна копія Котика, який полює на рибку. У нього модні широкі штани зі стрічками, які начебто розписані ієрогліфами, проте насправді ми зашифрували там різні зменшувано-пестливі клички котів нашою мовою", - поділилася Леся в ефірі каналу "Україна".

Також у Котика є неймовірна кількість стильних і тематичних аксесуарів - срібні сережки у формі хрестів і рибки, чокер з шипами, а також мотоциклетні рукавички, які підкреслюють його унікальні залізні кігті. Їх майстри створювали власноруч за унікальною технологією. Але це не єдина особливість героя.



"Він має найбільші очі серед усіх персонажів другого сезону і найбільшу голову на проєкті! Все це ми створювали власноруч. А ще Котик - це єдиний герой, хутро якого сформоване вручну - його розписували три майстрині, тобто це не принт. У середині маски є тіло, яке надає нашому герою масу в кілька разів більшу за саму зірку. І, що цікаво, це не заважає учаснику так круто танцювати і запалювати! Чесно скажу, створюючи маску, я і подумати не могла, що такий товстий котик, може так круто рухатись", - зазначила Патока.

Так виглядає Котик (фото: прес-служба каналу "Україна")